Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу, 15 августа, депортирует в Россию видеоблогера Тимура Збарского, передает РИА Новости. Во время конфликта между Таиландом и Камбоджей мужчина проехал 150 км по пограничной зоне, снимая видео боевых действий и выкладывая их в социальные сети.

В связи с аннуляцией долгосрочной таиландской визы Збарского задержала иммиграционная полиция Таиланда, когда он вернулся с камбоджийской границы в Паттайю. По данным агентства, пока блогер ехал от границы до Паттайи, его лишили визы за действия, которые потенциально могли представлять угрозу нацбезопасности Таиланда.

В отношении россиянина не заводили никаких уголовных и не предъявляли административные обвинения. После аннуляции визы, согласно иммиграционому законодательству Таиланда, Збарский был задержан и переправлен в Бангкок, в Центр временного содержания иммиграционной полиции, откуда его перевезут в международный аэропорт Суваннапхум (Suvarnabhumi) для отправки в Россию прямым авиарейсом.

Источник РИА Новости сообщил, что Збарский жил в Таиланде более 10 лет, он также является совладельцем небольшого туристического бизнеса. По словам собеседника агентства, блогера могут включить в «черный список» с запретом посещения Таиланда на пять лет.

Тимур Збарский ведет блог в Facebook*, на который подписаны около 4 тыс. человек. В 2018 году он упоминался в СМИ как основатель туристического проекта GeoGuru.

Также РИА Новости отметило, что в Центре временного содержания Збарский находится на общих основаниях: в общей камере, в которой кроме него ожидают депортации еще не менее 60 человек. В камерах Центра отсутствую кровати, задержанные спят на полу.

