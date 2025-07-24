Рано утром 24 июля Таиланд и Камбоджа начали боевые действия на спорном участке приграничной территории. Стороны обменялись ударами и обвинили друг друга в развязывании конфликта, сообщается о жертвах в том числе среди мирного населения. Что известно о вооруженном столкновении буддистских государств, в чем кроется его причина и грозит ли опасность находящимся там туристам — в материале RTVI.



С чего начались бои

Эскалация на камбоджийско-таиландской границе началась 24 июля с интенсивной перестрелки между военнослужащими сухопутных войск в нескольких районах вдоль границы. Пресс-секретарь Министерства обороны Таиланда Сурасант Конгсири сообщил о боях как минимум в шести приграничных пунктах, передает AP.

Как пишет Reuters, столкновения разгорелись возле храмового комплекса Та Моан Тхом — памятника Кхмерской империи и предмета территориального спора между Таиландом и Камбоджей. Стороны не ограничились использованием стрелкового оружия: Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град», а Таиланд ответил авиаударом, задействовав истребители F-16.

Боевым действиям предшествовало значительное ухудшение дипломатических отношений между странами. 23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и выслал его камбоджийского коллегу из Бангкока в знак протеста против взрыва мин на границе, в результате чего пострадали несколько таиландских солдат. В Бангкоке обвинили Камбоджу в установке новых взрывных устройств, что Пномпень отрицает.

Власти Камбоджи допустили, что военные из Таиланда подорвались на неразорвавшихся минах, оставшихся с прошлого века и пошли на взаимное понижение уровня дипотношений, отозвав свой персонал из камбоджийского посольства в Бангкоке.

Отношения между азиатскими государствами резко ухудшились еще в мае, когда в ходе пограничного конфликта был убит камбоджийский солдат. Инцидент уже тогда привел к всплеску националистических настроений, отмечает The Guardian.

Откуда возник конфликт

Конфликт между Таиландом и Камбоджей существует с 1960-х годов, его суть — территориальный спор по поводу храма Преах Вихеа и прилегающей земли, рассказала RTVI директор Центра АСЕАН ИМИ, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова. В 1962 году Международный суд ООН вынес решение в пользу Камбоджи, однако многие политические силы в Таиланде с этим не согласны.

Страны уже несколько раз вступали в столкновения, подобные сегодняшним. В прошлый раз эскалация между ними длилась с 2008-й по 2011 год вследствие внутриполитического раскола в Таиланде.

Тогда противники бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата обвиняли его и его ставленников в поддержке Камбоджи, так как у политика до недавнего времени были очень тесные дружественные связи с камбоджийским премьером Хун Сеном (в 2023 году он передал этот пост своему сыну Хун Манету). Этот факт и использовался для разжигания националистических чувств и внутриполитической борьбы, отметила Колдунова.

По словам эксперта, текущая ситуация отчасти напоминает предыдущую эскалацию. Она тоже проецирует внутриполитический раскол в Таиланде, где военные конфликтуют с премьер-министром Пхетхонгтан Чинават, дочерью Таксина. 1 июля Конституционный суд Таиланда приостановил ее полномочия на время расследования скандала, связанного с утечкой телефонной беседы Чинават с Хун Сеном.

«В телефонном разговоре с Хун Сеном она имела неосторожность обвинить военных в разжигании пограничного конфликта. Разговор стал достоянием общественности, начались столкновения на границе», — подытожила Колдунова в беседе с RTVI.

Затронет ли конфликт туристов

Таиланд и Камбоджа — это популярные туристические направления. Как сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии, обострение конфликта в Юго-Восточной Азии не затронет находящихся в Таиланде туристов из России. «В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности», — заверила издание член РСТ, гендиректор туроператора Satmarket Ирина Сетун.

В Ассоциации туроператоров России рассказали ТАСС, что курортные места в Таиланде находятся далеко от территории, где идут бои, а массовый туристической поток в Камбоджу и вовсе отсутствует. «Экскурсии через границу уже долгое время приостановлены», — сказано в сообщении, которое приводит агентство.