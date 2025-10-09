Представители Израиля и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру», — сказал он.

По словам Трампа, ко всем сторонам будет справедливое отношение.

«Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США», — подчеркнул американский лидер.

Также Трамп поблагодарил Катар, Египет и Турцию за посредничество.

По данным источника CNN, заложников освободят 11 или 12 октября. The Times of Israel пишет, что освобождение произойдет в субботу. Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника говорит, что заложников освободят через 72 часа после одобрения соглашения правительства Израиля, это должно произойти не позднее понедельника, 13 октября.

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху также назвал подписание соглашения «великим днем для Израиля».

«Завтра я созову правительство, чтобы одобрить соглашение и вернуть всех наших дорогих заложников домой», — отметил он.

Нетаньяху также выразил «сердечную благодарность» президент СШУ и его команде «за их преданность этой священной миссии освобождения наших заложников», а также поблагодарил израильских солдат.

«С Божьей помощью вместе мы продолжим достигать всех наших целей и расширять мир с нашими соседями», — добавил Нетаньяху.

3 октября Трамп дал ХАМАС срок до вечера воскресенья, 5 октября, чтобы принять американский мирный план по сектору Газа. Президент США назвал это «последним шансом» и пригрозил, что в противном случае против ХАМАС «разверзнется такой ад, которого никто никогда не видел».

Это документ состоит из 20 пунктов и подразумевает, что если стороны согласятся на него, то они немедленно прекращают боевые действия. Далее в течение 72 часов ХАМАС отпускает удерживаемых боевиками израильских заложников и возвращает останки погибших израильтян, а Израиль в ответ освобождает 1700 задержанных жителей Газы и 250 пожизненно осужденных. План Белого дома предполагает в конечном итоге создание палестинского государства, но отмечает, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.