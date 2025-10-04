Италию охватили массовые пропалестинские протесты после того, как власти Израиля заблокировали в Средиземном море более 40 судов международной «флотилии стойкости» с гуманитарной помощью для сектора Газа и задержали свыше 450 активистов, в числе которых были десятки итальянцев. Подробности — в материале RTVI.

Основная часть судов флотилии Global Sumud (sumud в переводе с арабского означает «стойкость» или «непоколебимая решимость») вышла из порта Барселоны в конце августа, передает CNN. В плавании участвовали активисты из 47 стран, в том числе европейские депутаты, шведская активистка Грета Тунберг и внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Нкоси Звеливилиле Мандела.

Al Jazeera называет Global Sumud Flotilla одной из крупнейших гуманитарных миссий, направленных на прорыв морской блокады сектора Газа.

Организаторы утверждали, что во время продвижения к Газе флотилия подвергалась атакам беспилотников, а на борт некоторых из них были сброшены зажигательные устройства, что привело к пожару.

Италия и Испания отправляли свои корабли для сопровождения флотилии на случай, если активистам понадобится помощь, однако призывали их повернуть назад и не вступать в конфронтацию с Израилем, передает АР.

В начале октября израильские военные перехватили суда флотилии в 130 км от берегов Газы. Global Sumud Flotilla заявила о «похищении» в международных водах 462 человек.

Власти Израиля считают, что «флотилия стойкости» связана с радикальным палестинским движением ХАМАС и ставила своей целью провокацию, а не доставку гуманитарной помощи в Газу.

Израильское министерство иностранных дел заявило, что ВМС страны просили флотилию изменить курс и предупреждали, что суда приближаются к зоне активных боевых действий, нарушая «законную блокаду» эксклава. Израиль также предлагал активистам переправить помощь жителям Газы по «безопасным каналам», добавили в МИД.

После перехвата первой партии судов флотилии ведомство сообщило, что Грета Тунберг и «ее друзья живы и здоровы». 3 октября МИД опубликовал видео, записанное представителем израильской полиции на одном из крупнейших судов флотилии. В ролике утверждается, что на борту нет гуманитарной помощи.

Как передает Al Jazeera, флотилия перевозила «лишь символическое» количество гуманитарной помощи, а организаторы объяснили, что их миссия состояла в создании морского коридора в заблокированную Газу.

В заявлении Global Sumud Flotilla утверждается, что суда флотилии были загружены медикаментами, продовольствием и другими жизненно необходимыми вещами для жителей Газы, что подтверждается документами и свидетельствами наблюдателей из числа журналистов, правозащитников, парламентариев и представителей гуманитарных организаций.

4 октября израильский МИД сообщил о депортации в Турцию 137 участников флотилии ― граждан США, Италии, Великобритании, Швейцарии и других стран. Ведомство отметило, что стремится ускорить высылку остальных задержанных, но некоторые из них «намеренно препятствуют законному процессу депортации, предпочитая остаться в Израиле», а правительства отдельных стран отказываются принимать рейсы с депортированными.

Всеобщая забастовка в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони незадолго до перехвата «флотилии стойкости» призвала активистов остановиться и согласиться на доставку гуманитарной помощи в Газу альтернативными безопасными путями.

«Любой другой выбор рискует превратиться в инструмент, препятствующий миру, подпитывающий конфликт и наносящий ущерб прежде всего тому населению Газы, которому, как утверждается, хотят принести облегчение», — написала премьер в соцсети Х.

Она добавила, что попытка флотилии прорвать израильскую морскую блокаду Газы может стать предлогом для нарушения «хрупкого равновесия», привнесенного мирным планом президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщал, что в составе флотилии находились 58 итальянцев, в том числе несколько депутатов. В субботу он сообщил, что Израиль депортировал первую группу из 26 задержанных граждан Италии, еще 15 будут высланы на следующей неделе.

Протесты и демонстрации в связи с задержанием судов «флотилии стойкости» вспыхнули по всему миру, но «особенно бурно» они прошли в Италии, отмечает АР.

Итальянские профсоюзы в знак солидарности с флотилией объявили всеобщую забастовку 3 октября. Мелони заявила, что это не принесет никакой пользы народу Палестины, но принесет «много неудобств» итальянскому народу, передает Reuters.

По данным крупнейшего профсоюзного объединения Италии «Всеобщая итальянская конфедерация труда» (CGIL), в пятницу в пропалестинских протестах по всей стране приняли участие более 2 миллионов человек. По подсчетам CGIL, в Риме на улицы вышли около 300 тысяч человек, в Милане ― 100 тыс. Там прошли марш под мелодию «Bella Ciao».

Демонстранты заявили, что правительство Италии не предприняло достаточных мер для защиты экипажей «флотилии стойкости», а также призвали власти республики разорвать военные связи с Израилем, признать палестинское государство и сократить расходы на вооружение, пишет Politico.

Участники забастовки перекрыли движение на основных автомагистралях в Милане, Турине, Болонье и других городах, блокировали движение поездов во Флоренции, Генуе, Перудже. В Турине и Неаполе произошли столкновения демонстрантов и полиции.

В забастовке приняли участие работники сфер транспорта, здравоохранения и образования, что привело к отмене сотен поездов и нескольких внутренних авиарейсов, закрытию государственных и частных школ.

На римском вокзале Термини задержка в движении поездов составляла до 80 минут, на центральном вокзале Милана она достигала пяти часов, передает телеканал RAI. Из-за выхода протестующих на пути было приостановлено движение поездов на линии Генуя — Рим в районе Ливорно и Виареджо, а также в Болонье, ключевом узле на линии Рим — Милан.

В Триесте протестующие попытались проникнуть в здание железнодорожного вокзала, разбив несколько окон, и забрасывали полицейских бутылками.

Во Флоренции демонстранты пришли к тренировочному центру сборной Италии по футболу, требуя отменить предстоящий отборочный матч чемпионата мира против Израиля. В Венеции участники забастовки заблокировали движение в историческом центре.

В Виченце тысячи бастующих заблокировали пункт оплаты проезда по трассе А4 Венеция — Милан. В Неаполе более 10 тысяч протестующих, по оценке организаторов, блокировали порт, препятствуя въезду и выезду транспорта.

В Милане активисты, перекрывшие кольцевую дорогу, бросали камни и бутылки в полицейских и карабинеров, дежуривших на противоположной стороне. В ответ те применили слезоточивый газ. Вечером полиция разогнала водометами демонстрантов, шедших маршем к Миланскому собору.

В Турине между группа протестующих и полицией произошли стычки недалеко от музея Леонардо да Винчи. Полицейским также пришлось применять слезоточивый газ в Болонье. Одна из участниц забастовки была госпитализирована с повреждением глаза, сообщает RAI.

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что забастовка незаконна, и пригрозил наказанием как бастующим, так и профсоюзам.

Министр обороны Гвидо Крозетто обратился к протестующим с вопросом, действительно ли они верят, что блокировка транспорта и разгром магазинов в Италии «принесет облегчение палестинскому народу».

«Или это изменит решения правительства другой страны? Это не так. Все сжигать, все останавливать, всех запугивать — это никому не поможет и только навредит всем итальянцам», — заявил Крозетто.

Министерство внутренних дел Италии оценило число участников протестов 3 октября почти в 400 тыс. человек. По данным ведомства, за два дня в результате нападений пострадали 55 сотрудников полиции. Глава МИД Антонио Таяни поблагодарил полицейских за работу и выразил поддержку сотрудникам, «пострадавшим от рук экстремистов».

4 октября в Риме прошло шествие, число участников которого организаторы оценили в 1 млн человек. По оценкам Главного управления полиции Рима, число демонстрантов составило 250 тыс. человек, передает Sky TG24. В марше приняли участие итальянские парламентарии, которые находились на судах «флотилии стойкости».

Полиция заявила о задержании 200 человек в масках, принадлежащих «к противоборствующим группировкам», которые «неоднократно и всеми способами пытались проникнуть в исторический центр города». При проверке нескольких транспортных средств, также ехавших в центр Рима, были задержаны граждане с дубинками и нелегальным оружием, добавили в управлении.

Вечером полиция применила слезоточивый газ и водометы против группы протестующих, которая отделилась от основного шествия в районе церкви Санта-Мария-Маджоре. Демонстранты держали плакат с надписью «Заблокируем все», бросали в полицейских петарды и бутылки, сообщает RAI. Позже группа демонстрантов подожгла автомобиль. На одной из улиц бастующие в капюшонах бросили в полицейских дымовую шашку.