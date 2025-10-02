Восстановление полноформатных международных отношений с США входит в сферу национальных интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на международном дискуссионном форуме «Валдай» в Сочи. Он высоко оценил мирные инициативы своего американского коллеги по Ближнему Востоку и подтвердил, что при президентстве Дональда Трампа украинский конфликт не начался бы.

По словам Путина, две такие крупные мировые державы, как Россия и США, неизбежно сталкиваются с противоречиями и вступают в конфликт интересов, поэтому нынешнее положение дел в двусторонних отношениях между ними абсолютно нормально. Главное — как стороны урегулируют возникающие противоречия, пояснил российский лидер.

«Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально. Естественно абсолютно. Главное — как разрешать эти противоречия. Насколько удается улаживать их миром», — считает президент РФ.

Он отметил, что администрация Трампа прямолинейно, но «без лишнего лицемерия» отстаивает свои интересы, и для Москвы это представляется несомненным плюсом.

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать смысл в череде экивоков, бессмысленных и туманных намеков», — продолжил президент.

По его словам, когда США руководствуются собственными национальными интересами, Россия делает то же самое, причем восстановление полноформатных российско-американских отношений как раз и является для нее одним из таких интересов.

Путин высоко оценил миротворческие усилия Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, именно благодаря американскому лидеру там, возможно, намечается «свет в конце тоннеля».

«Палестино-израильский конфликт, по рецептам западной односторонней дипломатии грубо игнорирующий историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается, как и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая стремительно деградирует. Знакомясь более подробно с инициативами президента Трампа… Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться», — поделился мнением российский президент.

Говоря о конфликте на Украине, он также упомянул Трампа. По словам Путина, если бы в 2020 году выборы президента США выиграл именно Трамп, а не демократ Джо Байден, специальная военная операция (СВО) не началась бы — или, по крайней мере, шансы избежать ее резко возросли бы.

«Могло ли быть иначе? Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого [конфликта на Украине] можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было бы избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденской администрацией», — утверждает президент России.

Нынешний конфликт на Украине Путин назвал «болью для украинцев и для русских». В той же своей речи он призвал Запад смириться с тем, что мировая гегемония окончательно сменилась многополярностью, при которой никто в мире уже не сможет принимать единоличные решения. Российский лидер также предупредил Европу о том, что в Москве внимательно следят за ее милитаризацией, чтобы в случае необходимости оперативно отреагировать.