В нынешней геополитической ситуации ставки в мире чрезвычайно высоки, и надо быть готовым ко всему, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на сессии дискуссионного международного форума «Валдай». О чем он еще говорил — в материале RTVI.

По словам президента, при нынешнем мироустройстве никто больше не готов выполнять правила, установленные кем-то одним «там за океаном», поскольку сформировалось очень динамичное «пространство многополярности», которое настолько быстро меняется, что эти изменения порой невозможно предугадать, и на них приходится быстро реагировать.

Нынешнюю многополярность глава государства связал с попытками Запада сохранить мировую гегемонию. Он обвинил западные страны в неспособности устоять перед «соблазном абсолютной власти», которая привела к тому, что мир потерял имевшийся у него «реальный шанс на позитивное развитие международных отношений».

«Нет и не будет в мире силы, которая будет предписывать всем, что делать. Против лома нет приема, окромя другого лома, а он всегда появляется в мире», — поделился мнением президент России.

В текущей ситуации, заявил Путин, какие-либо решения на международном уровне можно принимать только в рамках договоренностей, устраивающих или всех, или по крайней мере большинство. В противном случае эти решения в конечном итоге окажутся нежизнеспособными, предупредил российский лидер. По его словам, созданные ранее институты глобального управления перестали функционировать — либо частично, либо полностью.

Усилия Запада по подавлению российской экономики с помощью санкций потерпели крах, хотя по количеству введенных против нее ограничительных мер РФ стала «абсолютным рекордсменом» — и «показала высочайшую степень устойчивости» в противостоянии этим ограничениям, заявил Путин. По его словам, даже самые «упрямые стратегические тугодумы» постепенно осознают, что нанести России стратегическое поражение невозможно.

Он напомнил, как Россия дважды (в 1954 и 2000 годах) пыталась вступить в НАТО, но в обоих случаях ей было отказано прямо «с порога». При этом, констатировал президент, после всех попыток изгнать Россию из мировой системы ее оттуда не отпускают, поскольку без нее «не выстраивается мировой баланс».

Говоря о Европе, Путин предупредил ее лидеров, что они могут повторить историю США, где по запросу общества достаточно радикально изменился политический вектор. По его мнению, этот пример может оказаться заразительным. ЕС, по оценке российского лидера, из-за своей недальновидной политике скатывается на периферию глобальной конкуренции и напрасно сосредоточивается на милитаризации, за которой Россия, тем не менее, внимательно следит — «просто ли это слова или же нам нужно готовить ответ».

При этом Путин назвал чушью звучащие с Украины и Запада заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.