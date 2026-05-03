Рассуждение президента России Владимира Путина о том, что «зацикливаться на запретах — это контрпродуктивно», относилось к тому, что законодательные инициативы по ограничениям не объясняются людям должным образом. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Телеведущий Павел Зарубин спросил Пескова о том, что законодатели должны были услышать и понять из этих слов президента.

«Мне кажется, что формулировка достаточно исчерпывающая. Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают, не все инициативы граждане понимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», — ответил глава пресс-службы российского лидера.

Путин, выступая на совете законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге 27 апреля, заявил, что запреты, ограничения и выработка новых мер наказания для нарушителей — это часть необходимого.

«Ну, конечно, вроде бы это нужно. Но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — сказал российский президент.

За несколько дней до этого начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сказал на конференции по демографии, что российское общество «устало от запретительной риторики».

Тем временем «Единой России», имеющей 72% мест в нынешней Госдуме, посоветовали в преддверии сентябрьских выборов перечислять в агитации запреты, введенные по ее инициативе и которыми она может гордиться. Это следует из предвыборного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Один из разделов посвящен тому, как агитаторам и сторонникам «ЕР» следует отбиваться от возможных обвинений в том, что она стала «партией запретов», пишет агентство.

«Запрет запретам рознь. <…> Запрет коллекторам взыскивать долги за ЖКХ, кошмарить родственников и самого должника, запрет пропагандировать детям суицид, ЛГБТ* и смену пола. <…> Запрет на рекламный смс-спам в ваши телефоны, запрет всем депутатам, чиновникам и членам их семей иметь счета в иностранных банках — это тоже законы „Единой России“», — говорится в документе.

Что касается ограничений, которые вызывают недовольство, то партии рекомендуют упирать на то, что они необходимы «в условиях войны» и носят временный характер. Также авторы предвыборного документа советуют ссылаться на другие страны, «втянутые в мировой конфликт», где тоже вводят ограничения в интернете.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны