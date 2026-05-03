Швеция сообщила о задержании танкера Jin Hui, который, вероятно, относится к так называемому теневому флоту России. Судно остановили 3 мая к юго-западу от города Треллеборг, сообщает SVT. Это уже пятый подобный инцидент за последние несколько месяцев.

Операция прошла днем при участии береговой охраны, полиции, Национального оперативного подразделения и полицейской авиации. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил в X, что судно подозревается в принадлежности к российскому теневому флоту и числится в санкционных списках ЕС, Великобритании и Украины. Флаг Сирии, под которым ходит Jin Hui, по мнению властей, является ложным.

«Суда, <…> которые, по нашей оценке, не соблюдают установленные правила, продолжают ходить по шведским водам. Это недопустимо. Мы вмешивались раньше — вмешиваемся снова», — заявил заместитель оперативного директора береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Танкер длиной 182 метра следовал без груза, его пункт назначения неизвестен. По данным MarineTraffic, Jin Hui покинул порт турецкого Алиага 16 апреля.

«Мы поднялись на борт в шведских территориальных водах. Все прошло спокойно. Со стороны экипажа с самого начала была готовность к сотрудничеству. <…> Мы подозреваем нарушение морского законодательства в части мореходности. Именно поэтому приняли решение вмешаться», — сказал пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Ландстрем.

Возбуждено предварительное расследование по факту нарушения морского законодательства — ненадлежащей мореходности судна. Следователи береговой охраны ведут сбор информации и опрашивают экипаж.

«Береговая охрана подозревает, что судно ходит под фиктивным флагом — об этом свидетельствует ряд нарушений в части его флагового статуса, — а значит, не отвечает требованиям мореходности, установленным международными нормами и соглашениями», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что никто не задержан, а судно направлено к месту стоянки для дальнейшего осмотра.

Это уже пятая подобная операция шведских властей в 2025—2026 годах. В марте были задержаны танкеры Caffa и Sea Owl I у Треллеборга, в апреле — Flora 1 у Истада. Как и Jin Hui, все они подозревались в причастности к российскому теневому флоту или числились в санкционных списках.