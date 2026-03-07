Власти Швеции начали расследование в отношении задержанного береговой охраной и полицией страны сухогруза Caffa: он фигурирует в санкционных списках Украины и подозревается в перевозке российских экспортных грузов. Что грозит судну и экипажу — в материале RTVI.

Операция, которая прошла 6 марта, получила название «Черный кофе». К судну подлетел полицейский вертолет, который перевозил бойцов спецназа и абордажную группу береговой охраны, после чего те высадились на борт. По словам официальных представителей, все прошло спокойно, а экипаж не оказывал сопротивления.

«Шведская береговая охрана взяла под контроль грузовое судно <…> в Балтийском море на территории Швеции, у берегов города Треллеборг. Судно ходит под ложным флагом. Проводится предварительное расследование по факту непригодности судна к плаванию», — отмечается в заявлении береговой охраны.

Судно шло под флагом Гвинеи, однако береговая охрана на основании национального и международного законодательства признала его «безгосударственным» — то есть не имеющим государства, которое могло бы поручиться за его безопасность и мореходность. Полиция квалифицировала произошедшее как плавание под ложным флагом.

«Нет государства, которое гарантирует безопасность и мореходность [этого] судна», — пояснила береговая охрана в пресс-релизе.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин написал в соцсети X, что Caffa находится в санкционном списке Украины. По его словам, не совсем ясно, кому принадлежит сухогруз, а также есть подозрение, что страховка у него отсутствует.

«По имеющимся сведениям, этим летом судно сменило российский флаг на гвинейский», — добавил он.

Расследование властей, отметил Болин, должно установить, «отвечает ли данное судно требованиям для плавания в наших водах».

Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, Caffa — 96-метровый сухогруз, который ходит под флагом Гвинеи. Портал VesselFinder приводит аналогичные данные. Судно вышло из Касабланки (Марокко) и направлялось в Санкт-Петербург.

По данным шведского телевидения SVT, в июле 2025 года сухогруз перевозил зерно из Севастополя в Сирию.

На вопрос о возможной принадлежности Caffa к российскому «теневому флоту» пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм ответил уклончиво, пишет Aftonbladet:

«Есть вопросы, связанные с этим судном, на которые нам нужно получить ответы. Мы проводим обыски, ведем допросы, изучаем документацию и собираем информацию. Это трудоемкая работа, которая займет время», — добавил он, отказавшись называть конкретные сроки и говорить о дальнейшей судьбе судна.

7 марта, как пишет Dagens Nyheter, береговая охрана объявила о начале расследования по подозрению в нарушении Закона о морском судоходстве в части ненадлежащего технического состояния судна. Ведомство не исключило привлечения дополнительных государственных структур по мере развития событий.