Шведские береговая охрана и полиция провели спецоперацию по досмотру судна, подозреваемого в использовании поддельного флага и предположительно связанного с так называемым теневым флотом. Как сообщает телерадиокомпания SVT, корабль Caffa был взят под контроль днем в пятницу в районе порта Треллеборг.

Судно перевозило груз зерна и, по заявленным данным, направлялось в Санкт-Петербург. Операция под кодовым названием «Черный кофе» была спланирована и проведена совместно с полицейской авиацией и национальным спецназом. Опубликованные телеканалом кадры запечатлели, как полицейский вертолет приземлился на палубу, а бойцы спецподразделения высаживались на судно с катеров.

Поводом для проведения операции стали данные о том, что судно, ходящее под флагом Гвинеи, числится в санкционном списке Украины. По информации украинских властей, сухогруз Caffa причастен к вывозу зерна из Крыма. Судно перевозило пшеницу и направлялось в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм подчеркнул, что государство имеет полномочия проводить следственные действия в отношении судов с неясной государственной принадлежностью. «Мы рассматриваем его как идущее под ложным флагом», — заявил он.

В отношении Caffa проводится предварительное расследование по подозрению в нарушении морского законодательства, а именно в несоответствии требованиям к мореходности. На борту проводятся допросы экипажа и обыски.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин прокомментировал инцидент в соцсети X. Он отметил, что судно фигурирует в украинских санкционных списках, структура прав собственности на него «непрозрачна», а прошлым летом оно сменило флаг РФ на гвинейский.

По словам министра, расследование покажет, соответствует ли корабль требованиям для нахождения в шведских водах. В береговой охране добавили, что сухогруз «демонстрирует множество признаков, характерных для теневого флота».