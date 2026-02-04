Контейнеровоз с российскими моряками у острова Найссаар был задержан Следственным отделом Налогово-таможенного департамента Эстонии, передает гостелерадио ERR.

По данным издания, совместно с полицейским спецподразделением и Военно-морскими силами у острова Найссаар задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, который следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Всего на борту было 23 россиянина.

ERR отмечает, что контейнеровоз могли использовать для контрабанды. По данным издания, экипаж сопротивления не оказывал.

Судно задержали во время государственного надзора для проведения таможенного контроля, на борт поднялся полицейский спецназ K-komando.

7 января военно-морские силы США и Великобритании задержали судно «Маринера» под российским флагом, обвинив его в нарушении санкционного режима. Помимо россиян и украинцев, на борту также находились граждане Грузии и Индии. Белый дом допускал, что весь экипаж может быть направлен на американскую территорию для судебных разбирательств.

9 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что после обращения Москвы президент США принял решение освободить двух россиян. Ясности по этому вопросу российская сторона не получала вплоть до конца января.