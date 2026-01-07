Береговая охрана США совместно с американскими вооруженными силами проводят операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera («Маринера», ранее — Bella 1), который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Обновление. Европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Министерство юстиции США и Министерство внутренней безопасности США сегодня, в координации с Министерством войны, объявили о задержании судна Bella 1 за нарушение санкций США. Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Как отмечает агентство, Вашингтон проводит задержание танкера у берегов Латинской Америки после более чем двух недель преследования судна со стороны Береговой охраны США.

На борт «Маринеры» пытается высадиться американский десант, сообщает RT со ссылкой на источник.

Источники Reuters утверждают, что вблизи места проведения операции находятся российские военные суда, в том числе подводная лодка. Об их отправке для сопровождения «Маринеры» ранее сообщила газета The Wall Street Journal.

Ссылаясь на источники, Reuters также пишет, что Береговая охрана США перехватила в латиноамериканских водах еще один танкер, связанный с Венесуэлой.

Захват танкера «Маринера», который, по данным СМИ, перевозил венесуэльскую нефть, может обострить напряженность в российско-американских отношениях, указывает агентство.

О том, что США планируют провести операцию по захвату «Маринеры», ранее сообщил CNN. По его данным, до этого Вашингтон проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование судна.

The Times утверждает, что с 2020 года «Маринера» носила шесть разных названий и плавала под флагами пяти стран. До декабря 2024-го танкер носил название Bella 1 и ходил под панамским флагом. Американские власти включили его в санкционный список по подозрению в связях с «теневым флотом» России. Судно старое и ржавое, пишет WSJ. В декабре Береговая охрана США пыталась взять на абордаж танкер Bella 1 в Карибском море, когда считалось, что он направляется в Венесуэлу. Тогда танкер резко изменил курс, избежав захвата. Во время преследования Береговой охраны США на борту танкера появился российский флаг, а экипаж заявил, что следует под защитой России. По данным The New York Times, помимо Bella 1, с начала января по меньшей мере еще четыре танкера сменили флаг на российский у берегов Венесуэлы. По информации издания, они были включены в российский реестр и получили порты приписки Сочи и Таганрог. Все эти суда находятся под американскими санкциями.

В МИД России 6 января заявили, что «с тревогой» отслеживают «аномальную ситуацию» вокруг преследования «Маринеры». В ведомстве сообщили, что судно шло в международных водах Северной Атлантики под флагом России и в полном соответствии с международным морским правом.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что захват «Маринеры» военными США станет грубым нарушением международного права, а также что со стороны Москвы последует соответствующая реакция.