Американские военные готовят операцию по перехвату российского нефтяного танкера «Маринера», сообщает CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника. По их словам, Белый дом проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование судна.

Танкер, как утверждает CNN, изначально назывался Bella 1 и попал в американский санкционный список в 2024 году. По мнению властей США, судно связано с так называемым «теневым флотом» России, нелегально перевозящим нефть.

В декабре корабль направлялся в Венесуэлу, но затем развернулся — якобы чтобы избежать захвата Береговой охраной США. По данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием морских перевозок, два дня назад танкер находился в Северной Атлантике и двигался на северо-восток вдоль побережья Великобритании.

Во время преследования на борту судна появился российский флаг, а экипаж заявил, что следует под защитой России. Вскоре танкер оказался в официальном российском реестре под названием «Маринера».

По информации источников CNN, в декабре 2025 года Москва направила Вашингтону дипломатический запрос о прекращении преследования судна, указав, что присвоение ему российского статуса юридически усложняет возможность захвата. Газета The New York Times тоже писала, что МИД РФ официально потребовал от США прекратить попытки перехвата корабля.

CBS News уточняет, что американские силы планируют перехватить танкер в рамках продолжающейся кампании давления на Венесуэлу.

С сентября Белый дом обвинял администрацию венесуэльского лидера Николаса Мадуро в использовании нескольких судов для транспортировки наркотиков в США. По информации двух американских разведчиков, венесуэльские чиновники обсуждали размещение на танкерах переносных советских систем ПВО и вооруженного военного персонала под видом гражданских лиц. Эти переговоры велись до захвата Мадуро и его жены американским спецназом в начале января 2026 года.

Два осведомленных американских чиновника сообщили CBS News, что США предпочтут захватить судно, а не затопить его. Операция может быть похожа на ту, что провели в декабре, когда морские пехотинцы и спецназ совместно с Береговой охраной захватили крупный нефтяной танкер The Skipper, который покинул венесуэльский порт под флагом Гайаны. Минюст США получил ордер на арест судна из-за его прежней причастности к иранской нефтяной торговле.

«Маринера» ранее ходила под панамским флагом и была включена в санкционный список Минфина США в 2024 году при президенте Джо Байдене за связь с перевозкой иранской нефти. Теперь танкер плавает под российским флагом, что может осложнить переговоры между Вашингтоном и Москвой о прекращении конфликта России и Украины, предполагает CBS News.

Российский морской регистр судоходства указывает порт приписки судна — Сочи.

CNN сообщает, что американские самолеты-разведчики P-8, базирующиеся на британском аэродроме Милденхолл в графстве Саффолк, в последние дни ведут наблюдение за танкером. Это подтверждают открытые данные о полетах.

Кроме того, за последние 48 часов как минимум 12 американских транспортных самолетов C-17 приземлились на британских авиабазах Фэйрфорд и Лейкенхит, многие прилетели с аэродромов в США. За последние три дня в Британии также были замечены два конвертоплана V-22 Osprey, совершавших тренировочные полеты на востоке страны, и два штурмовика AC-130, прибывших на базу Милденхолл в воскресенье. Данные отслеживания также показывают два заправщика KC-135, летающих над Северной Атлантикой, вероятно, для дозаправки американских сил.

По словам источников CBS News, операция по перехвату может состояться уже на этой неделе, хотя планы могут быть отменены. Для захвата судна в Северной Атлантике США, скорее всего, потребуется привлечь силы спецопераций, как это было 11 декабря при задержании другого подсанкционного танкера у берегов Венесуэлы. Операция усложняется плохой погодой в регионе и тем, что Россия заявила о праве собственности на корабль. Как отмечает CNN, для захвата «Маринеры» потребуется специальная морская группа быстрого реагирования с опытом высадки на суда, экипаж которых отказывается подчиниться.

16 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о «полной блокаде» находящихся под санкциями венесуэльских нефтяных танкеров.

«Венесуэла полностью окружена самой крупной армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки, — написал он в Truth Social. — Она будет только расти, и шок для них будет таким, какого они никогда не видели».

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит блокаду латиноамериканской республики в качестве «рычага давления» на ее временное правительство.

По данным The New York Times, как минимум 16 нефтяных танкеров попытались уклониться от американской морской блокады, маскируя свое местоположение или отключая передатчики. США также планируют перехватить другие санкционированные танкеры, которые в последние дни пытались избежать захвата, сообщили два источника CNN.

«Маринера», The Skipper и еще один танкер Centuries (был захвачен США в декабре), по утверждению CBS News, входят в так называемый теневой флот судов, незаконно перевозящих нефть из находящихся под санкциями стран — России, Ирана и Венесуэлы. The Skipper был включен Минфином США в санкционный список в 2022 году из-за вероятной причастности к перевозке нефти, связанной с Ираном и поддерживаемой им ливанской группировкой «Хезболла».

Если «Маринеру» захватят, она станет третьим нефтяным танкером, перехваченным США с начала кампании против Венесуэлы в сентябре, уточняет CBS News.

МИД России заявил ТАСС, что ведомство «с тревогой отслеживает аномальную ситуацию» вокруг «Маринеры», которой со стороны военных США и НАТО уделяется «повышенное и явно не соразмерное ее мирному статусу внимание». В дипведомстве подчеркнули, что судно идет в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с международным морским правом.

«Вот уже несколько дней за “Маринерой” следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тысяч километров. Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя», — отметили в МИД РФ.

По данным источника RT, «Маринеру» пытались захватить во время шторма в Северной Атлантике, а сейчас судно «без груза на борту» преследует береговая охрана США.