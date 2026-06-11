Правительство Канады представило законопроект о цифровой безопасности, который запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Также документ предполагает повышение безопасности чат-ботов с искусственным интеллектом за счет создания цифрового регулятора.

«Социальные сети и чат-боты с ИИ созданы для привлечения внимания. Они не способствуют здоровому развитию детей и стали источником тревоги, изоляции, депрессии и целого ряда других проблем с психическим здоровьем для многих молодых канадцев. Этот закон обеспечит более безопасную среду для молодежи и даст им возможность общаться лично, заводить друзей, концентрироваться на учебе и приобретать практические навыки, необходимые для успешной жизни», — заявил министр идентичности и культуры Канады.

Как отмечается в законопроекте, за несоблюдение требований компаниям могут грозить штрафы в размере 3% от мировой выручки или до 10 млн канадских долларов ($7,2 млн), в зависимости от того, какая сумма больше.

Документ внесли на рассмотрение спустя несколько недель после того, как семьи жертв массовой стрельбы в школе в городе Тамблер-Ридж на западе Канады подали в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана. Тогда погибли девять человек, в том числе дети.

В исках говорилось, что компания знала о нападении за восемь месяцев до самой стрельбы. Тогда преступник переписывался с ChatGPT, но его аккаунт заблокировали, поскольку на площадке посчитали, что он представляет угрозу. OpenAI не предупредила полицию.

В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, которая ввела запрет на пользование соцсетями лицами до 16 лет. Через месяц компании, владеющие социальными сетями, заявили, что деактивировали аккаунты около 4,7 млн подростков.