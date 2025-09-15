В Турции вступят в силу новые ограничения для пользователей социальных сетей: детям и подросткам младше 16 лет будет запрещено создавать и использовать аккаунты в соцсетях. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Этот шаг стал частью более широких усилий правительства по защите несовершеннолетних от цифровых угроз. Изменения затрагивают несколько законов, включая правила, касающиеся как защиты детей от криминальных посягательств, так и обеспечения их безопасности в интернете.

В рамках новой программы Турция также рассматривает возможность введения цифровых инструментов для верификации возраста пользователей и защиты их от вредоносного контента. Предполагается, что детям младше 16 лет будет полностью запрещено активное использование международных платформ.

Эта мера следует общеевропейскому тренду на ужесточение контроля за безопасностью несовершеннолетних в цифровом пространстве. Так, Великобритания уже с июля 2025 года ввела требования для социальных сетей проводить обязательную проверку возраста, а Франция, Испания и Греция рассматривают подобные инициативы на уровне всего Европейского Союза.

Аналогичные меры вводятся и в других странах, например, в Австралии, где с 2024 уже установлен минимальный возрастной порог для пользователей соцсетей в 16 лет. Эти шаги, как считают эксперты, помогут не только защитить детей от неподобающего контента, но и снизить риски манипуляций и эксплуатации несовершеннолетних в интернете.