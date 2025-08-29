В ноябре 2024 года парламент Австралии принял закон, запрещающий социальные сети детям до 16 лет. За запрет проголосовали 34 сенатора, против выступили 19. Закон вступит в силу через год, осенью 2025-го. Параллельно Великобритания с 25 июля 2025 года ввела обязательную верификацию возраста для доступа к «взрослому» контенту в интернете. Франция обсуждает похожие меры. О России даже и говорить страшно. Журналист Михаил Карпов размышляет в своей колонке для RTVI, к чему все это приведет.

Опасное место

На первый взгляд, все логично. Интернет действительно может быть опасным местом для детей. История 12-летней австралийки Шарлотты О’Брайен, покончившей с собой 9 сентября 2024 года после травли в школе и соцсетях, стала одним из катализаторов австралийского закона. Другим стала активистка Соня Райан, чья 15-летняя дочь Карли была убита 50-летним мужчиной в 2007 году после знакомства в интернете.

Трагедии реальны. Опасности существуют. Но давайте посмотрим, что происходит на практике, когда государство пытается защитить детей от интернета.

Начнём с технической стороны. Британский Online Safety Act требует от платформ использовать «высокоэффективные» методы проверки возраста. Платформы, публикующие порнографический контент, должны немедленно внедрить надежные тесты, соответствующие руководству регулятора Ofcom. Что это означает на практике?

Раньше достаточно было поставить галочку «мне есть 18 лет». Теперь британские власти требуют загрузки удостоверяющих личность документов, биометрическое сканирование лица или проверку через кредитные карты. Причем это касается не только порносайтов. Некоторые сервисы заявили, что введут системы верификации возраста для пользователей — это, например, Bluesky, Discord, Tinder, Bumble, Reddit, X и Spotify.

Вдумайтесь: чтобы зайти на Reddit или Discord, британец должен предъявить паспорт. Чтобы послушать музыку на Spotify с пометкой «18+», нужно пройти биометрическую проверку. И это не антиутопия Оруэлла, это реальность 2025 года.

Что пошло не так

Реакция пользователей предсказуема. Сервис ProtonVPN сообщил о росте регистраций в Великобритании более чем на 1400% после того, как требования верификации возраста вступили в силу. Люди массово закупаются VPN, которые позволяют скрыть реальное местоположение и обойти проверки.

Но здесь кроется первая ловушка. Многие пользователи, особенно подростки, скачивают бесплатные VPN сомнительного качества. Эти сервисы часто продают данные пользователей третьим лицам или вообще являются инструментами для кражи личной информации. То есть, пытаясь защитить детей от гипотетических опасностей соцсетей, закон толкает их к реальным опасностям.

Вторая проблема — сбор данных. Ассоциация провайдеров верификации возраста сообщает о дополнительных пяти миллионах проверок ежедневно среди британских пользователей интернета. Это значит, что пять миллионов раз в день кто-то загружает свой паспорт, сканирует лицо или вводит данные кредитной карты в интернете, и, учитывая, что это именно прирост, нетрудно сделать вывод, что во всем виноват новый закон.

Куда идут эти данные? Кто их хранит? Как долго?

Британское правительство утверждает, что платформы должны подтверждать возраст «без сбора или хранения персональных данных, если это не является абсолютно необходимым». Но кто определяет эту «абсолютную необходимость»? И что произойдёт, когда (не если, а когда) эти базы данных взломают?

История утечек данных учит нас одному: любая собранная информация рано или поздно утекает. В 2019-м году взломали Facebook*, утекли 540 миллионов записей пользователей. В 2021-м — LinkedIn, 700 миллионов пользователей. И это лишь крупнейшие технологические компании с огромными бюджетами на безопасность. Что говорить о мелких провайдерах верификации возраста, которые теперь появляются как грибы после дождя?

Но допустим, технические проблемы можно решить. Предположим, что появится идеальная система проверки возраста, которая не собирает лишние данные и не может быть взломана. Остаётся философский вопрос: а должны ли мы вообще это были делать?

Интернет изначально задумывался как пространство свободы, но, важно подчеркнуть, не анархии. Место, где человек может искать информацию, общаться, творить без необходимости предъявлять документы на каждом шагу. Анонимность была не недостатком системы, а ее преимуществом. Она позволяла людям обсуждать деликатные темы, искать помощь в сложных ситуациях, высказывать непопулярные мнения без страха преследования.

Возьмём конкретный пример. Женщина в абьюзивных отношениях ищет информацию о том, как безопасно уйти от партнёра. Раньше она могла делать это анонимно. Теперь её поиски могут быть привязаны к реальной личности. И если партнёр получит доступ к этим данным (через взлом, утечку или просто через знакомого в правоохранительных органах), последствия могут быть трагическими.

Австралийский подход ещё радикальнее. Вместо проверки возраста — полный запрет соцсетей до 16 лет. За нарушение для компаний предусмотрены штрафы до 50 миллионов австралийских долларов. Но как платформы будут определять возраст пользователей? Правильно — через ту же верификацию. То есть, чтобы доказать, что тебе больше 16 лет, придётся предъявить документы.

Парадокс в том, что для защиты приватности детей уничтожается приватность всех остальных. Это как сжечь дом, чтобы избавиться от тараканов. Да, тараканов не будет. Но и дома тоже.

Куда мы идем

Есть и ещё один аспект, о котором редко говорят. Эти законы создают прецедент государственного контроля над интернетом, до недавнего времени не ощущавшегося так остро на Западе. Сегодня — проверка возраста для защиты детей. Завтра — проверка благонадёжности для доступа к «экстремистским» материалам. Послезавтра — социальный рейтинг, как в Китае, где доступ к определённым сервисам зависит от вашего поведения в сети.

Это не конспирология, а логическое развитие событий. Когда инфраструктура тотального контроля создана, искушение ею воспользоваться становится непреодолимым. История показывает: любые чрезвычайные меры, введенные временно, имеют тенденцию становиться постоянными. И любые полномочия, данные государству, имеют тенденцию расширяться.

Вспомним историю. После терактов 11 сентября 2001 года США приняли Патриотический акт — временный закон для борьбы с терроризмом. Он должен был действовать четыре года. Прошло 24 года, а многие его положения все еще в силе. АНБ до сих пор имеет право прослушивать звонки и читать электронную почту американцев без ордера.

То же самое происходит сейчас с «защитой детей». Все начинается с благих намерений, а заканчивается тотальным контролем.

И самое печальное — общество это поддерживает. 77% австралийцев одобряют запрет соцсетей для детей. Большинство британцев согласны с необходимостью верификации возраста.

Почему? Потому что аргумент «защита детей» работает безотказно. Кто посмеет выступить против защиты детей? Это же сразу делает тебя чуть ли не пособником педофилов. И политики это прекрасно понимают. Недаром при обсуждении практически каждого закона об ограничении свобод в интернете его сторонники объясняют это соблюдением прав несовершеннолетних.

Но давайте посмотрим на факты. Поможет ли запрет соцсетей защитить детей от травли? Вряд ли. Травля существовала задолго до интернета. В школах, во дворах, в летних лагерях. Интернет просто дал ей новую форму. Убрав интернет, мы не уберем травлю — даже если ее удастся искоренить в онлайне (что очень маловероятно), она просто вернется в офлайн.

Защитит ли верификация возраста детей от опасного контента? Тоже сомнительно. Подростки всегда находили способы получить доступ к «запретному». В мое время мы смотрели порно на VHS-кассетах, которые передавали из рук в руки. Сейчас подростки будут использовать VPN, Tor, или просто попросят старших друзей создать для них аккаунты на сервисах, доступ к которым они желают получить.

Более того, загоняя подростков в подполье, эти законы делают их более уязвимыми. Раньше родители могли контролировать, что их дети делают в Instagram* или TikTok. Теперь дети уйдут в даркнет или на платформы, которые не подчиняются западному законодательству. И там их уже никто не защитит.

Есть и экономический аспект. Малые платформы и стартапы просто не смогут позволить себе сложные системы верификации. Закон потребовал от платформ завершить оценку рисков к марту 2025 года и внедрить «высокоэффективные технологии проверки возраста», требующие сбора пользовательских данных. Это означает миллионные инвестиции в инфраструктуру. Крупные корпорации справятся. Meta*, Google, Microsoft имеют ресурсы для внедрения любых систем. А вот небольшие платформы, которые могли бы составить им конкуренцию, просто уйдут с рынка. В результате монополия технологических гигантов только усилится.

И наконец, главный вопрос: а имеем ли мы право решать за детей? Мы, поколение, выросшее на свободном интернете, теперь запрещаем эту свободу следующему поколению. Мы решили, что они слишком слабы, чтобы справиться с вызовами цифрового мира. Но может быть, именно сталкиваясь с этими вызовами, они научатся с ними справляться?

Что делать

Я не говорю, что интернет безопасен. Я не говорю, что детей не нужно защищать. Но есть разница между защитой и изоляцией. Между обучением безопасности и тотальным запретом. Между родительским контролем и государственной цензурой.

Мы стоим на пороге нового мира. Мира, где каждое действие в интернете привязано к реальной личности. Где анонимность считается подозрительной. Где для доступа к информации нужно предъявить документы. Это не будущее из романов-антиутопий.

И самое грустное — следующее поколение даже не будет знать, что потеряло. Для них предъявление паспорта для входа в интернет будет такой же нормой, как для нас — предъявление паспорта в аэропорту. Они не будут помнить времена, когда можно было свободно искать информацию, не опасаясь, что твои поиски где-то зафиксированы.

Мы становимся последним поколением, которое помнит анонимный интернет. После нас — только тотальная прозрачность. И мы сами, добровольно, шаг за шагом создаем этот новый мир. Ради защиты детей. Которые, по иронии судьбы, окажутся первым поколением, никогда не знавшим цифровой свободы.

Но альтернатива существует. Вместо тотального контроля можно развивать цифровую грамотность — учить детей распознавать опасности, критически мыслить, защищать свои данные. Можно совершенствовать родительский контроль, не превращая его в государственную слежку. Можно наказывать конкретных преступников, а не ограничивать права всех пользователей. И, наконец, можно возложить ответственность и на самих пользователей за их действия, а не «защищать» их с помощью запретов.

Но для этого нужна политическая воля и понимание того, что свобода важнее удобства. Пока что мы выбираем противоположное — меняем свободу на иллюзию безопасности. И не получим в итоге ни того, ни другого.

* Деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена