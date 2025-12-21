Береговая охрана США 20 декабря задержала вышедший из Венесуэлы танкер Centuries, который под панамским флагом перевозил венесуэльскую нефть в водах Карибского моря. Информацию об этом подтвердила американский министр национальной безопасности Кристи Ноэм.

«Соединенные Штаты продолжат преследовать незаконное перемещение нефти под санкциями, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим вас», — написала она в X.

Также Ноэм опубликовала видео, на котором американские военные спускаются по канатам с вертолета на палубу судна.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что танкер перевозил нефть, находившуюся под санкциями.

«Это было судно под ложным флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», — написала она в X.

Судно с грузом от 1,8 до 2 млн баррелей сырой нефти Merey-16 направлялось в Китай и было перехвачено к востоку от Барбадоса. Это уже второй случай за месяц, когда США останавливают танкер с венесуэльской нефтью. Предыдущий произошел 10 декабря с танкером Skipper, который находился под санкциями за связи с Ираном.

Как отмечает New York Times (NYT), это стало новым витком эскалации давления американского президента Дональда Трампа на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом газета уточняет, что ситуация с Centuries вызывает вопросы: танкер не числится в публичном списке субъектов под санкциями США, который ведет Министерство финансов. Один из собеседников издания также признал, что у американских властей не было ордера на арест судна.

Партнер юридической фирмы Hughes Hubbard из Вашингтона Джереми Панер заявил Reuters, что «захват судна, не находящегося под санкциями США, знаменует дальнейшее усиление давления Трампа на Венесуэлу. Это также противоречит заявлению Трампа о том, что США введут блокаду всех танкеров под санкциями».

Источники NYT в венесуэльской нефтяной отрасли сообщили, что груз принадлежит китайскому нефтетрейдеру, который уже не раз перевозил венесуэльское топливо в КНР, а судно является частью так называемого теневого флота танкеров, скрывающих свое местоположение.

Американский чиновник сообщил изданию, что береговая охрана пытается определить, действительна ли панамская регистрация судна. По международному праву на танкер можно подняться, если есть основания полагать, что он незаконно зарегистрирован под флагом указанного государства.

Анализ данных отслеживания судов и спутниковых снимков The New York Times показал, что в последний рейс Centuries транслировал ложное местоположение в сотнях миль, притворяясь движущимся, когда фактически загружал нефть в порту. Этот метод подделки данных известен как спуфинг. Спутниковые снимки также зафиксировали, что в четверг, 18 декабря, судно двигалось на восток в сопровождении трех кораблей, предположительно принадлежащих венесуэльским ВМС, которые проводили его до границы исключительной экономической зоны страны.

Правительство Венесуэлы резко отреагировало на действия США, назвав их «серьезным актом международного пиратства». Вице-президент Дельси Родригес заявила, что страна «осуждает и отвергает кражу и захват нового частного судна, перевозящего нефть, а также насильственное исчезновение его экипажа, совершенное военнослужащими Соединенных Штатов Америки в международных водах».

«Эти действия не останутся безнаказанными», — пообещала она, добавив, что Венесуэла предпримет «все соответствующие действия, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН, другие многосторонние организации и правительства мира».

Перехват судна произошел во время саммита «Меркосур», в рамках которого южноамериканские лидеры обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы. Президент Бразилии Лула да Силва предупредил, что вооруженный конфликт Вашингтона и Каракаса может вызвать «гуманитарную катастрофу» и создать «опасный прецедент для мира».

Аргентинский лидер Хавьер Милей, союзник Трампа, напротив, заявил, что Буэнос-Айрес «приветствует давление со стороны Соединенных Штатов и Дональда Трампа для освобождения венесуэльского народа».

Во вторник Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из нее».

Республиканец обвинил Мадуро в поставках в США наркотика фентанила и краже нефти у американских компаний, не предоставив доказательств.

На прошлой неделе Трамп заявил репортерам: «Мы не позволим пройти никому, кто не должен проходить. Помните, они забрали все наши энергетические права. Они забрали всю нашу нефть не так давно. И мы хотим ее вернуть. Они забрали ее; они незаконно забрали ее».

Однако по международному праву нефть принадлежит Венесуэле согласно принципу постоянного суверенитета над природными ресурсами. Страна национализировала нефтяной сектор в 1976 году, а в 2007 году действовавший на тот момент глава республики Уго Чавес национализировал оставшиеся иностранные проекты, вытеснив американских гигантов ConocoPhillips и Exxon Mobil.

Почему это важно: действия США уже привели к резкому падению венесуэльского нефтяного экспорта. После захвата первого танкера на прошлой неделе фактически началось эмбарго — загруженные суда с миллионами баррелей нефти остаются в венесуэльских водах, опасаясь перехвата.

Кампания давления Трампа на Мадуро включает как масштабное военное присутствие в регионе, так и более 20 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Тихом океане и Карибском море, в результате которых за последние месяцы погибло минимум 100 человек.

Эти удары широко считаются незаконными по американскому и международному праву и описываются как внесудебные убийства. Мадуро заявил, что наращивание военного присутствия США направлено на его свержение и контроль над венесуэльскими нефтяными ресурсами — крупнейшими запасами сырой нефти в мире.