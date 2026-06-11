Организатор Октябрьской революции Владимир Ленин был государственным преступником, считает народный артист России Александр Пашутин. Свое мнение он высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Один человек по фамилии Ульянов, вообще вот так если порассуждать, он государственный преступник. Потому что в то время [во время Первой мировой войны, Ленин выдвинул] лозунг «Давайте превратим империалистическую войну в гражданскую», что и было сделано», — сказал Пашутин.

По мнению артиста, если бы сегодня какая-нибудь партия призывала превратить вооруженный конфликт с Украиной в гражданскую войну, то таких людей посадили бы.

Пашутин также заявил, что Ленин «подарил Украине пол-России».

Ранее актер Вениамин Смехов рассказал в интервью RTVI, за что благодарен последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.

«Когда наступило время Горбачева, время перестройки, многое, что было запрещено по каким-то причинам, стало открыто. И вообще воздух свободы благодаря Горбачеву и этому времени, он отличается от предыдущих эпох: эпохи Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева <…> Наверное, один из самых важных людей моей родины и моей столицы — это Михаил Сергеевич Горбачев», — сказал Смехов.

В свою очередь актер и режиссер Александр Панкратов-Черный признался интервью RTVI, что в начале 1990-х годов верил в «приход демократии», однако потом его фильм «положили на полку», из-за чего он ушел из режиссуры.