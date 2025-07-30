Актер Вениамин Смехов в интервью программе «Легенда» на RTVI рассказал, за что благодарен последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.

«Когда наступило время Горбачева, время перестройки, многое, что было запрещено по каким-то причинам, стало открыто. И вообще воздух свободы благодаря Горбачеву и этому времени, он отличается от предыдущих эпох: эпохи Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева. Если говорить, кому я в Москве благодарен, то, наверное, один из самых важных людей моей родины и моей столицы — это Михаил Сергеевич Горбачев», — сказал Смехов.

По словам артиста, во времена Горбачева «то, что было закрыто, открывалось». Смехов, в частности, рассказал, как участвовал в памятном мероприятии возле дома в центре Москвы, где жил режиссер Всеволод Мейерхольд, расстрелянный во времена сталинских репрессий.

Ранее генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в интервью RTVI высказал мнение, что Горбачев хотел построить новый, справедливый мир.

«У нас сегодня Горбачева называют предателем за то, что на самом деле он сделал одну из величайших вещей вообще в мировой истории. Он первый, кто предложил построить новый мир», — заявил Шахназаров.

По мнению Шахназарова, сегодня люди могут упрекать Горбачева за то, что он «разоружился».

«Но, с другой-то стороны, что же плохого-то в этом? И, кстати, я должен сказать, в то время вообще общее настроение в советском народе было такое. Мы не хотели воевать. Мы хотели, наконец, прекратить эту бесконечную холодную войну, в которой мы выросли тогда», — признался режиссер.