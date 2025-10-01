Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный в начале 1990-х годов верил в приход демократии, однако потом его фильм «положили на полку», из-за чего он ушел из режиссуры. Об этом Панкратов-Черный рассказал в программе RTVI «Легенда».

«Я очень верил Ельцину Борису Николаевичу, был его доверенным лицом. У нас даже бригада была: я, Максим Дунаевский, Боря Хмельницкий, Бисер Киров (болгарский певец, царство ему небесное, и Бореньки нет уже), Паша Арсенов, режиссер студии Горького. И мы по Дальнему Востоку ездили, агитировали народ голосовать за Ельцина. Так поверили, что придет демократия!» — вспоминает Панкратов-Черный.

По словам собеседника RTVI, в 1990 году он снял картину «Система „Ниппель”» в своем любимом жанре трагифарс и был «счастливым человеком». Однако, утверждает Панкратов-Черный, фильм оказался «запрещен» и «только с приходом Владимира Владимировича Путина пошел по кинотеатрам».

Артист уверяет, что в своем фильме в 1990 году «всё предсказал».

«И танки в город войдут, и Белый дом будет захвачен, и народ с площади разойдется, ничего не добившись. И после этого фильма я ушел из режиссуры. Я думал: “Ну, при Горбачеве терпел цензуру эту страшную, кромсали, а здесь пришла демократия, свобода, что хочу — выскажу, посмотрю на эти вещи вот так”. Нет, голубчик, нет!» — заключил Панкратов-Черный.

