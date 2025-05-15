Актер Юрий Торсуев, известный по фильму «Приключения Электроника», рассказал в программе RTVI «Легенда», почему в 1990-е годы вынужден был на время уехать из России.

«Я бы не сказал, что это была эмиграция. Это был побег. Отстрел начался здесь. Лихие 90-е. Большое дело, большой бизнес, большие деньги», — сказал Торсуев.

По словам артиста, все закончилось хорошо.

«Слава Богу, все порешалось, живы-здоровы. Опять же, это большой был жизненный опыт. Представляете, после каких-то больших денег оказываюсь за границей с долларом в кармане и полным непониманием, что дальше», — вспомнил Торсуев.

Он добавил, что «было непросто, но интересно».

На вопрос, не думал ли он остаться за границей, актер ответил: «Никогда. Чем больше ездил по миру, тем больше люблю свою Родину».

Ранее Лариса Долина рассказала в интервью RTVI, что у нее еще в советское время были возможности уехать за границу.

«Предложений было масса. Мои родители очень хотели уехать. Я сказала: “Нет, я никуда не уеду. Я буду здесь жить и буду добиваться того, что меня когда-нибудь узнают, полюбят, я стану популярной. Я хочу быть здесь, в своей стране”», — отметила Долина.

Тренер Ирина Винер, в свою очередь, высказала свое отношение к уехавшим из России спортсменам. «У каждого есть право выбора, понимаете? Поэтому каждый отвечает за свои поступки», — заявила она.

При этом Винер сообщила, что из представительниц художественной гимнастики никто не уехал из страны.

«У нас, наоборот, идет огромный наплыв. Открываются клубы, и не только здесь. У нас открываются клубы за рубежом: в Дубае открылось много российских клубов», — сказала экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.