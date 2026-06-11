Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с RTVI заявил о недопустимости избирательного применения мер против иностранцев-правонарушителей.
Лидер СР привел в пример задержание в Москве гражданина одной из республик Средней Азии, который снимал в метро провокационные ролики. В МВД сообщили, что мужчина вел себя развязно с другими пассажирами и провоцировал конфликты с ними.
Иностранца задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию. На него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). На допросе мужчина заявил, что имеет более миллиона подписчиков и приехал в Москву записывать «контент», поскольку хочет «зарабатывать».
Миронов похвалил полицейских за быстрое обнаружение и задержание нарушителя.
«Но дальше началось наше обычное сюсюканье: почему-то правонарушения, совершенные мигрантами и „новыми гражданами“, у нас норовят квалифицировать как административные», — посетовал депутат.
Он пояснил, что в случае с провокациями в метро речь идет о хулиганских действиях, что «однозначно подразумевает уголовную ответственность» по статье 213 УК России.
Миронов подчеркнул, что призывает не к ужесточению наказания, а к точному соблюдению закона.
«Если мы не уважаем свои законы, то как можно требовать такого уважения от остальных? Какой урок извлечет этот гаденыш и подписчики его блога, которых по его уверению, чуть не миллион: что можно ради хайпа и заработка на рекламе приехать в Россию, вести себя здесь по-хамски, фиксировать свои подвиги на камеру, и в худшем случае отделаться мелким штрафом. А все потому, что русские стесняются применять свои законы в отношении гостей с юга и не способны защитить честь и достоинство своих сограждан и своей страны. Пора наконец, заканчивать с этим сюсюканьем!» — убежден Миронов.