Лидер «Справедливой России» (СР), депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал законопроект о расширении оснований для высылки мигрантов из России, назвав его половинчатым и запоздалым. Документ, подготовленный МВД, был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и готовится к внесению в ГД.

Законопроект предусматривает безальтернативное выдворение иностранцев за нарушения по 20 статьям КоАП — в частности, за дискредитацию армии, участие в несанкционированных митингах, пропаганду нацистской символики, возбуждение ненависти, участие в деятельности нежелательных организаций и мелкое хулиганство. По ряду статей высылка станет обязательным дополнением к штрафу. Кроме того, по 14 статьям КоАП для иностранцев предлагается повысить штрафы — в среднем на 2 тыс. рублей.

«Документ производит двойственное впечатление», — заявил Миронов.

По его мнению, перечень нарушений выглядит внушительно лишь на бумаге. «Например, “принуждение к участию или отказу от участия в забастовке”. И много у нас в стране осужденных по этой статье?» — задался он вопросом.

Миронов также указал: мелкое хулиганство становится основанием для высылки лишь при условии неповиновения полиции.

«То есть пусть хулиганы остаются в России, главное, чтобы не били стражей правопорядка. Складывается впечатление, что авторы законопроекта пытались показать решительный настрой, совместив его с минимумом практических последствий», — добавил парламентарий.

Миронов напомнил, что летом 2025 года фракция СР уже вносила в Госдуму собственные инициативы — о повышенных штрафах для иностранцев и их высылке за любое мелкое хулиганство, а также о депортации нарушивших закон родственников мигрантов.

«Не нужны нам такие гости. Высылка без права возвращения вместе со всеми сородичами и за их же счет. Пусть едут домой и у себя там куролесят. К сожалению, наши инициативы до сих пор не рассмотрены Думой, а предлагаемые правительством варианты, во-первых, сильно запаздывают и к тому же отличаются половинчатостью. Что заметно тормозит наведение порядка в сфере миграции», — заключил он.

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов в разговоре с «Коммерсантом» оценил законопроект сдержанно. По его мнению, документ вписывается в общий курс на ужесточение миграционной политики, однако существенно ситуацию не изменит: трудовые мигранты не склонны массово совершать именно те нарушения, за которые вводится обязательная высылка, а за драки их и без того депортируют — на 30—40 лет. Эксперт считает, что поправки прежде всего упростят работу правоохранителей.

РБК со ссылкой на источники писал, что в правительстве законопроект поддержали. Документ МВД представило еще в 2024 году. Он был согласован разными ведомствами, в том числе Минюстом, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардией и ФССП, отмечал РБК.

МВД в финансово-экономическом обосновании прогнозирует рост расходов на содержание выдворяемых в спецучреждениях: в 2026 году — 284,7 млн рублей, в 2027-м — 292,1 млн, в 2028-м — 300,4 млн. Дополнительные расходы ФССП, непосредственно занимающейся высылкой, составят около 312,9 млн рублей в год.

Вместе с тем ведомство рассчитывает на рост доходов бюджета от повышения штрафов — около 1,1 млрд рублей в год.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2025 году из России было выдворено 72 тыс. иностранцев. Число иностранных граждан в стране к началу 2026 года сократилось до 5,7 млн человек — на 10% по сравнению с предыдущим годом.