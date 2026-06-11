Доверие европейцев к американским «гарантиям безопасности» упало до исторически низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) в 15 странах континента.

Лишь один из 10 жителей европейских государств (11%) по-прежнему рассматривает США как союзника. Для сравнения, в ноябре 2024 года этот показатель составлял 22%, а еще полгода назад — 16%.

Большинство опрошенных выразили сомнения, что США придут на помощь в случае нападения, пишет The Guardian, ссылаясь на авторов исследования. Самый высокий уровень доверия показали Польша (37%), Великобритания (35%) и Нидерланды (32%). Самый низкий — у Испании (12%).

Авторы опроса отметили в своем докладе, что среди прочего отношение европейцев изменилось из-за агрессивных действий президента США на Ближнем Востоке, угроз в адрес Гренландии, решения вывести войска с американских баз в Европе и критики в адрес НАТО.

Почти во всех странах большинство респондентов высказались за сокращение стратегической зависимости от американской военной техники. Больше всего сторонников европейского самообеспечения оказалось в Дании (75%), Нидерландах (72%), Швеции (70%), Португалии (69%), Франции (66%), Швейцарии (64%), Великобритании и Испании (по 62%).

Однако идея сокращения внутренних расходов ради увеличения финансирования национальных оборонных бюджетов получила значительно меньшую поддержку. Наиболее сильное сопротивление она встретила в Италии (63%). Также идея не понравилась более чем половине респондентов в Австрии (59%), Германии (56%), Испании (54%) и Дании (52%).

Как выяснилось, идея замены НАТО оборонным альянсом Евросоюза тоже не устраивает европейцев — ее поддержали меньше трети опрошенных (29%).

Почти во всех странах, кроме Болгарии, преобладало мнение, что американо-европейские отношения «вероятно, улучшатся» после ухода Дональда Трампа с поста президента США. Это мнение разделили 60% и более респондентов во Франции, Испании, Дании, Нидерландах и Швеции.

Европейцам в ходе исследования также задавали вопросы, касавшиеся помощи Украине и ее будущего, а также возможности возвращения к закупкам нефти и газа у России.

Ответы показали, что жители Европы в целом продолжают поддерживать Украину, но не считают, что ее вступление в ЕС стало бы хорошим решением в нынешних условиях. Также в большинстве стран, в том числе тройке с самой мощной обороной — Германии, Франции и Польше, люди выступают против отправки войск на Украину для «поддержания мира» после окончания боевых действий.

Что касается российских энергоносителей, то даже в условиях нового энергетического кризиса, который отразился на уровне жизни, большинство европейцев выступают против возобновления закупок. Вместо этого они поддерживают производство энергии из возобновляемых источников. Исключение составляют только жители Болгарии, Венгрии и Италии, которые считают «скорее хорошей» и «очень хорошей» идеей импортировать нефть и газ из России.