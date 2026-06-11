Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с тем, что его партия одержала победу на парламентских выборах в стране.

«Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на выборах в Армении. Я очень горжусь тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что с ним во главе прекрасная страна Армения достигнет таких высот и успехов, которые превзойдут все самые смелые ожидания!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

На выборах, которые прошли в Армении 7 июня, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство, набрав 49,8%. На втором месте оказалась «Сильная Армения» во главе с основателем группы компаний «Ташир» миллиардером Самвелом Карапетяном (23,3%), а третьей и последней политической силой, вошедшей в парламент, стал блок «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна (9,95%).

Сам Пашинян заявил, что результаты голосования стали «разгромом трехглавой партии войны».

На выборах миссия наблюдателей СНГ не зафиксировала значительных нарушений, однако в Москве, напротив, указывали на них.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что голосование прошло «в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада». На Западе же говорили о вмешательстве именно Москвы в выборы в Армении.