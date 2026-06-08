Парламентские выборы в Армении 7 июня, на которых с заметным перевесом победила правящая партия премьера Никола Пашиняна, вызвали критические оценки в Москве. В Кремле отметили, что в ходе голосования фиксировались многочисленные нарушения, а в МИД РФ заявили, что выборы прошли «в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию», которая выступает за сохранение связей с Россией и отказ от европейского курса страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздержится от официальных комментариев до того, как ЦИК Армении озвучит окончательные результаты выборов.

«Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов, в том числе <…> о тех многочисленных нарушениях, которые имели место», — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что голосование в Армении прошло «в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада». По ее словам, под «каток» преследований попала и Армянская апостольская церковь, глубоко почитаемая в стране; все это, как подчеркнули в МИД, стало «грубым попранием демократических принципов и процедур проведения свободных выборов».

«Показательно и то, что <…> гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, <…> отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страны», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, выборы показали, что армянское общество «крайне поляризовано». Она предупредила, что в таких условиях односторонние решения о дальнейшем курсе страны без учета мнения всех слоев населения могут усилить раскол и привести к социально-экономическим потрясениям.

Захарова заявила, что Россия будет выстраивать дальнейшие отношения с Арменией «с учетом реальных шагов армянского руководства».

В Межпарламентской ассамблее СНГ заявили о большом числе арестов во время предвыборной кампании.

«Атмосфера <…>, конечно, была крайне тяжелая. Доходило до большого количества арестов, задержаний, оскорблений. Я первый раз такую избирательную кампанию вижу в странах Содружества независимых государств, хотя Межпарламентская ассамблея мониторит выборы в наших странах уже больше 30 лет», — сообщил глава секретариата МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ, представитель Казахстана Нурлан Сейтимов заявил, что «нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлено не было».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас приветствовала предварительные результаты выборов, согласно которым правящая партия премьера Никола Пашиняна набирает почти 50% голосов при явке 58,97%.

«Думаю, явка была действительно хорошей, и, конечно, подсчет голосов продолжается. Но сейчас кажется, что армянский народ, несмотря на сильное давление со стороны России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо», — сказала Каллас перед неформальным заседанием Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Она добавила, что Европа старается как можно больше помогать Еревану, в том числе в проведении будущих реформ.

По уточненным предварительным данным ЦИК Армении, в парламент нового созыва проходят только три политические силы, а не четыре, как предполагалось ранее. Необходимый барьер — 4% для партий и 8% для политических блоков — преодолели:

правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» (49,825%);

блок «Сильная Армения» основателя группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна — 23,281%;

блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,934%.

Партия «Процветающая Армения» одного из богатейших бизнесменов страны Гагика Царукяна в итоге не добрала всего нескольких десятков голосов для прохождения в парламент, ее уточненный результат — 3,996%.

Предварительный результат правящей партии позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. Сам Пашинян заявил, что выборы стали «разгромом трехглавой партии войны».