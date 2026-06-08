Депутат Госдумы Владимир Плякин, работавший международным наблюдателем на парламентских выборах в Армении, в беседе с RTVI рассказал, что зафиксировал несколько серьезных нарушений, в том числе неопломбированные избирательные урны. Он также заявил, что ни на одном из посещенных им участков безоговорочной победы правящей партии не было.

По данным ЦИК Армении, по итогам голосования 7 июня партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 49,81%. Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получил 23,29%, блок «Армения» — 9,94%, «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — около 4%. С учетом мандатов представителей нацменьшинств и перераспределения голосов партий, не прошедших в парламент, «Гражданский договор» может рассчитывать на 61 место в 105-местном парламенте.

Плякин рассказал, что в день голосования посетил несколько участков.

«На всех участках мы фиксировали уже распространенные нарушения: например, фиксировались большие скопления людей, затрудненный доступ на участки для маломобильных граждан — инвалидам достаточно проблематично подняться по лестницам на второй этаж», — рассказал он.

Кроме того, депутат обратил внимание на присутствие посторонних у кабинок для голосования. «Очень часто было так: человек стоит в кабинке и голосует, а к нему подходит либо кто-то из членов комиссии, либо кто-то еще и что-то пытается говорить, комментировать. Я, к сожалению, армянский язык не знаю, не сильно понимал, о чем конкретно были разговоры, но то, что к избирателю кто-то подходил и что-то говорил, могло быть воздействием на голосующего», — сказал Плякин.

Отдельно он усомнился, что все сейфы попадали в поле зрения видеокамер.

«Я не вижу, что там на камере видно или не видно, но, судя по направлению камеры и установке сейфов на участках, на некоторых участках прямо казалось, что камера не видит сейф», — отметил депутат.

Наиболее грубым нарушением он назвал неопломбированные урны, обнаруженные на одном из участков примерно в полдень.

«Это было вообще какой-то для меня нонсенс. С утра каждая урна должна была опломбироваться, опечатываться, и, соответственно, должны были начинаться выборы на участке. Но я приехал на один из участков в районе 12 часов, потом после осмотра и подсчета в этой урне было порядка 364 голосов, но пломб и печатей фактически не было. То есть ее можно было открыть в любую секунду, положить внутрь что угодно и так же изъять что угодно», — заявил Плякин.

На одном из участков депутат лично присутствовал при подсчете голосов, завершившемся около полуночи, и, по его словам, результаты не свидетельствовали о разгромном преимуществе действующей власти.

«Я не видел безоговорочной победы партии власти — такого не было, абсолютно не было. Да, партия власти на участке, где я работал наблюдателем, набрала 240 голосов, а оппозиционная “Сильная Армения” — 202, разница всего в 38 голосов. Блок “Армения”, шедший третьим на моем участке, набрал 109 голосов. То есть в сумме оппозиционные силы на моем участке набрали больше голосов, чем партия власти», — сказал он.

При этом Плякин уточнил, что не берется распространять этот вывод на все 2005 участков, открытых по стране. По словам парламентария, все зафиксированные нарушения были оформлены документально.

«Нарушения мной фиксировались, заявления подавались. Конечно же, необходимо рассмотреть все эти нарушения в совокупности, дать им правовую оценку и принять решение при подведении итогов выборов», — подчеркнул он.

При этом депутат выразил уверенность, что двусторонние контакты продолжатся. «Я уверен, что мы продолжим наши двусторонние отношения с Арменией точно, люди очень дружественно настроены по отношению к России», — добавил Плякин.