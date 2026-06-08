Победа правящей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении означает продолжение курса на отдаление от России, что в перспективе ставит вопрос о российской военной базе в Гюмри. Об этом в беседе с RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По предварительным данным ЦИК Армении со всех участков, «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрал 49,81% голосов на выборах 7 июня. Это дает партии право единолично формировать правительство с учетом мандатов национальных меньшинств. Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получил 23,29%, блок «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошла в парламент с 4%. Явка составила около 59%.

Затулин поставил под сомнение и достоверность опубликованных цифр, и легитимность самого голосования.

«Нынешние выборы уже побили все рекорды по грубости, употреблению административного ресурса, арестам. Один только блок “Сильная Армения” Самвела Карапетяна потерял 70 своих кандидатов, которые были арестованы в процессе приближения к выборам, аресты продолжались буквально накануне. Я очень сомневаюсь, что эти выборы вообще можно считать законными», — заявил депутат.

По его словам, любые результаты, подтверждающие лидерство «Гражданского договора», будут использованы, «чтобы продолжать зомбировать население безальтернативностью и неизбежностью сохранения Пашиняна у власти».

Ключевым вопросом Затулин назвал реакцию общества и оппозиции на итоги голосования: «Удовлетворятся ли этим оппозиционные политические силы, удовлетворятся ли этим избиратели Армении — самое главное — таким методом ведения избирательной кампании, поведением власти? Потому что речь действительно идет о судьбоносном выборе».

Что касается российско-армянских отношений, то здесь депутат дал однозначный прогноз.

«Если Пашинян удержит контроль и сохранит власть — опять же законным или незаконным путем, — то его прежний курс, конечно, будет продолжен, в этом нет никаких сомнений — прежний курс на дистанцирование от России и выход из военно-политических обязательств перед ней», — заявил Затулин.

По его мнению, вопреки всем прежним заявлениям Еревана, рано или поздно будет поставлен «вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри».

В экономике, по оценке депутата, армянские власти будут действовать избирательно: стремясь к западной интеграции, они одновременно заинтересованы в сохранении преференций ЕАЭС.

«Власти Армении, конечно, заинтересованы в том, чтобы ее путь в Европейский союз или поближе к Западу оплачивался ЕАЭС. Поэтому они делать будут все, что возможно для того, чтобы это очарование экономических отношений продолжалось», — отметил он.

При этом Затулин указал на принципиальное противоречие в позиции Еревана: «Пашинян вдруг выяснил, что, оказывается, устав Евразийского союза не предполагает приостановки членства Армении. Что же он не выяснил это в отношении устава ОДКБ, членство в котором он сам официально приостановил — там тоже нет такой нормы».

По мнению парламентария, армянские власти исходят из сиюминутной выгоды: обязательства перед ОДКБ трактуют как необязывающие, а членство в ЕАЭС — как защиту от любых ответных мер со стороны союза, даже если его участник открыто заявляет о желании вступить в враждебное России объединение.

В этом контексте Затулин напомнил о сделанном накануне заявлении вице-премьера России Алексея Оверчука о том, что Москва предупреждала Ереван об изменении природы ЕС.

«Российские власти пытаются объяснить армянским, что ЕС становится военизированным формированием, а не просто экономическим. Сегодня он вступил на путь подготовки к военным действиям, развивает военную промышленность и требует лояльности в том, что касается военных обязательств», — передал собеседник RTVI суть этих предупреждений.