Москва на протяжении нескольких лет в закрытом режиме предупреждала Ереван, что ЕС из экономического объединения превратился в военно-политический альянс, открыто враждебный России. Об этом в день парламентских выборов в Армении заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы постоянно об этом Армении говорили, причем не один год мы об этом говорили. Естественно, все это шло в закрытых режимах, мы не хотели это выносить на публику. Говорили о том, что Европейский союз сегодня — это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране», — заявил Оверчук в интервью программе «Вести».

По словам вице-премьера, Москва продолжает обращать на это внимание «армянских коллег, друзей, союзников», чтобы они задумались о своих действиях.

7 июня в Армении проходят парламентские выборы, в которых участвуют 18 партий и блоков. Согласно западным социологическим данным, партию «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей, тогда как оппозиционные партии в сумме могут набрать около 49%: «Сильная Армения» — порядка 26%, блок «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%.

Интерес Еревана к европейской интеграции остается одним из главных источников напряженности в российско-армянских отношениях. 2 июня Пашинян в интервью газете «Известия» заявил, что Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в ЕС после получения статуса кандидата. 7 июня он признал, что республика «объективно не готова» к получению статуса члена Евросоюза.

«Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза», — сказал он.

Глава армянского правительства уточнил, что ни одно из этих условий пока не выполнено. Власти Армении понимают, что страна не готова к такому статусу: сначала необходимо провести реформы, уточнил Пашинян.

В начале июня на полях Петербургского международного экономического форума Оверчук предупредил, что Россия прекратит финансовую поддержку Армении, если на выборах победят проевропейские силы.

«Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе, который готовится к войне с Россией. Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?» — сказал он тогда.

Отдельно вице-премьер поставил под сомнение сам смысл сохранения льгот для Армении в рамках ЕАЭС.

«Мы говорим: если вы ведете свой народ в сторону Европейского союза, который сегодня враждебен России, враждебен Беларуси, то почему мы должны вам оказывать поддержку в виде отсутствующих таможенных пошлин, в виде открытых рынков, низких цен на энергию, свободного движения рабочей силы, отсутствия платы за патенты, медицинского страхования?» — перечислил он.

Оверчук уточнил, что в договоре о ЕАЭС изначально не предусмотрены процедуры выхода и приостановки членства, поэтому эти механизмы предстоит проработать к декабрьскому саммиту союза. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ранее предупредил, что при выходе из ЕАЭС Армения может потерять до 14% ВВП.