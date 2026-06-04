Россия прекратит финансовую поддержку Армении в рамках двустороннего сотрудничества и по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если на парламентских выборах 7 июня выиграют «проевропейские силы». Об этом сообщил «Интерфаксу» на полях ПМЭФ российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе, который готовится к войне с Россией. <…> Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?» — заявил он.

Что касается ЕАЭС, то Москва пока сохраняет свои обязательства перед Ереваном. Но это изменится, если тот предпочтет путь в Европу, указал Оверчук.

По его оценке, лидеры стран ЕАЭС на недавнем саммите в Астане «очень аккуратно» выбрали формулировки своего призыва к Армении выбрать между Европейским и Евразийским союзами. С одной стороны, они дали понять, что не хотят выхода республики из ЕАЭС. С другой, они предупредили, что будут изучать возможность приостановки членства страны, если она продолжит стремиться в ЕС.

«Мы говорим: если вы ведете свой народ в сторону Европейского союза, который сегодня враждебен России, враждебен Беларуси, <…> то почему мы должны вам оказывать поддержку в виде отсутствующих таможенных пошлин, в виде открытых рынков, низких цен на энергию, свободного движения рабочей силы, отсутствия платы за патенты, медицинского страхования?» — перечислил Оверчук.

Он пояснил, что в договоре о ЕАЭС изначально не предусмотрены процедуры выхода и приостановки членства, поэтому вопрос нужно будет проработать специально. Это планируется сделать к декабрю, когда состоится очередной саммит союза.

Говоря об ограничениях на импорт армянских товаров, которые Россия последовательно вводит с мая, вице-премьер заявил, что это сугубо экономические решения «в рамках правил», а не меры политического давления на Ереван.

«У нас идет обычная работа. Пока политики нет, чистая экономика. <…> Здесь вопрос ведь не в том, чтобы Армения почувствовала [возможные последствия отказа от ЕАЭС], <…> а в том, чтобы на наш рынок поступала продукция, в качестве которой мы будем уверены», — сказал Оверчук.

Накануне саммита ЕАЭС в Астане, куда премьер Армении Никол Пашинян отказался приехать лично, Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из республики, приостановил ввоз и продажу армянских коньяка, вина и минеральной воды «Джермук», а также временно запретил импорт томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.

По итогам саммита ЕАЭС президент России Владимир Путин предупредил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Предвыборная кампания в Армении официально стартовала 8 мая и завершится в полночь 5 июня. В субботу настанет день тишины, а в воскресенье, 7 июня, почти 2,5 млн граждан республики смогут проголосовать за кандидатов в депутаты парламента (Национального собрания) — в девятый раз в новейшей истории страны.