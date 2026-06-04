Предвыборная кампания в Армении, официально стартовавшая 8 мая, выходит на финишную прямую. Политики смогут проводить агитацию до 24:00 5 июня, после чего настанет день тишины, а уже в воскресенье, 7 июня, почти 2,5 млн граждан получат возможность проголосовать на выборах в парламент (Национальное собрание) — в девятый раз в новейшей истории республики. Кто борется за власть и почему эта гонка оказалась в фокусе внимания России, ЕС и США — в обзоре RTVI.

За границей нельзя: кто голосует

За 20 дней до выборов, 18 мая, Миграционная и гражданская служба МВД Армении опубликовала данные об избирателях. Общее число граждан, включенных в избирательный реестр Республики Армения, составляло 2 483 520 человек.

Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 8 вечера.

За рубежом участки открываться не будут — после изменений, внесенных в Избирательный кодекс в 2012 году, проголосовать смогут только те граждане Армении, которые физически присутствуют в стране. Исключение — дипломаты или военные, которые находятся за ее пределами в командировке или на учебе. Для них организовали электронное голосование 29-31 мая.

Этим предстоящие выборы отличаются от ситуации в Молдове, где победу Майе Санду в 2025 году обеспечили голоса зарубежной диаспоры — из ЕС и США, что стало предметом дискуссий вокруг легитимности результатов.

Пашинян и другие: за кого голосуют

По данным ЦИК Армении, в выборах примут участие 19 политических сил.

В опросах лидирует партия «Гражданский договор» во главе с действующим премьер-министром Николом Пашиняном, который находится у власти с 2018 года и рассчитывает переизбраться.

Среди его соперников — два оппозиционных блока: «Армения» («Айастан») во главе с экс-президентом Армении, выходцем из Карабаха Робертом Кочаряном и «Сильная Армения», чей основатель — армянский и российский бизнесмен из списка Forbes Самвел Карапетян — находится под домашним арестом по уголовному делу о призывах к захвату власти.

За несколько дней до парламентских выборов в Армении на два месяца арестовали одного из его ближайших соратников Алексана Алексаняна по обвинению в отмывании доходов и «материальном стимулировании» граждан перед голосованием.

ОБСЕ и СНГ: кто наблюдает

Как сообщили армянские СМИ, наблюдать за выборами 7 июня приедут около ста депутатов и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ из более чем 30 стран. Специальным координатором и главой краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами назначена сенатор из Нидерландов Фарах Карими, делегацию непосредственно ПА ОБСЕ возглавит депутат Черногории Евросима Пейович.

От СНГ на выборах в Армении будет работать миссия международных наблюдателей, подтвердили RTVI в пресс-службе Исполкома Содружества. Ее возглавит заместитель генсека СНГ, казахстанский дипломат Нурлан Сейтимов. В штабе миссии на месте подтвердили, что в ее составе будут работать около 120 наблюдателей, представляющих Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Как рассказал RTVI глава миссии Евгений Козяк, от нее на этих выборах аккредитовано около 60 россиян.

При этом ранее на Смоленской площади заявили, что некоторым наблюдателям из России было отказано.

«К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Речь идет о трех депутатах Госдумы, представителях избиркома Карачаево-Черкесской Республики», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В свою очередь, в Госдуме RTVI рассказали, что наблюдателем от Межпарламентской ассамблеи СНГ (входит в состав миссии СНГ) на выборы в Армению едет депутат Казбек Тайсаев (КПРФ). Кроме того, парламентарии Артем Туров («Единая Россия») и Владимир Плякин («Новые люди») будут наблюдать непосредственно от Госдумы (оба входят в санкционные списки ЕС).

ЕС и ЕАЭС: по обе стороны

Интерес к парламентским выборам в Армении возрос в разы из-за дилеммы, перед которой оказалось руководство в Ереване. Еще 26 марта парламент принял законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС. Никол Пашинян сделал евроинтеграцию одной из центральных тем своей предвыборной повестки.

При этом он подчеркивал, что документ не будет означать автоматического запуска процесса присоединения к Евросоюзу, однако в Москве потребовали от страны-соседа сделать выбор.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Армении нужно как можно раньше определиться: страна остается в Евразийской экономическом союзе (ЕАЭС) или же вступает в ЕС. По его словам, во втором случае можно пойти по пути «интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Пашинян отметил — и впоследствии не раз повторил, — что страна не спешит с референдумом, а межгосударственные отношения не следует сравнивать с брачными. Тем не менее на саммите в Астане 29 мая президенты России, Беларуси, Киргизии и Казахстана вновь призвали Армению определиться, причем как можно скорее. Аргумент — «существенные риски для экономической безопасности государств — членов ЕАЭС, возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в ЕС».

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в совместном заявлении.

В декабре 2026-го планируется «доложить о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе» — при том, что механизмы исключения страны из ЕАЭС не предусмотрены.

Самого Никола Пашиняна на саммите не было — он объяснил свое отсутствие в Астане предвыборной кампанией и отправил вместо себя вице-премьера Мгера Григоряна.

Впоследствии глава армянского правительства снова подчеркнул, что пока необходимости в референдуме нет, и Армения продолжает выполнять обязательства как член ЕАЭС.

«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет», — заявил Пашинян.

MAGA для Армении: поддержка Трампа и ЕС

Несмотря на то, что Ереван пока не приступил к практическим шагам, чтобы действительно вступить в ЕС (Ереван не подавал заявки и, соответственно, не получал статуса кандидата), внимание Европы оказалось приковано к республике. В начале мае — за несколько дней до старта предвыборной кампании — в столице прошел первый в истории саммит ЕС-Армения.

Как заявила по итогам еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, встреча европейского политического сообщества и сам саммит показали, «каким путем Армения хочет идти, и Европа их [эти устремления] поддержит».

2 июня Кос на своей странице в соцсети Х рассказала, что созвонилась с министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном, добавив, что ЕС изучает «способы увеличения поддержки Армении в краткосрочной перспективе».

«Во время этого разговора я вновь подтвердила солидарность ЕС с Арменией перед лицом растущего экономического давления со стороны России. <…> Мы также ускорим нашу работу по укреплению торговых и энергетических связей с Южным Кавказом и внутри него, поддерживая экономические связи Армении», — добавила еврокомиссар.

В тот же день МВД Армении сообщило, что Евросоюз выделит Еревану €2,2 млн на либерализацию визового режима.

«Эти средства будут использованы для улучшения пограничного контроля, безопасности документов и правоохранительной деятельности. <…> Программа — это важный шаг на пути к углублению сотрудничества между Арменией и ЕС, расширению возможностей для свободного и достойного передвижения граждан Армении, а также укреплению гуманитарных связей», — отметили в пресс-службе министерства.

Слова поддержки Армении и лично Никола Пашиняна звучат и с другой стороны Атлантики. Так, в конце мая республику лично посетил госсекретарь США Марко Рубио, а глава Белого дома Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении своим «большим другом и лидером», который делает свою страну «сильной, богатой и очень безопасной».

«Никол пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты. Сделаем (Армению) снова великой», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

«Перец испортился»: давление нарастает

29 мая Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для Еревана. В частности, республика потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле в рамках союза, а также лишится преференций на поставки энергоносителей из России. Кроме того, гражданам Армении придется оформлять патенты для работы, а доступ к системе ОМС будет возможен только после пяти лет проживания в России.

«Практически всю нашу работу с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, придется свернуть», — добавил Владимир Путин.

Уже на следующий день, с 30 мая, Россельхознадзор «временно ограничил» ввоз армянских свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. 2 июня были введены ограничения на импорт вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, а 3 июня — плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов. Под рестрикции попала и рыба.

«По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию», — сообщили в Россельхознадзоре.

Никол Пашинян назвал эти запреты неправильными и политизированными. По словам премьер-министра Армении, они «настраивают людей против ЕАЭС».

«Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС. Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется», — сказал он во время предвыборной агитации в городе Севан.

Также глава армянского правительства пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит», — пообещал Пашинян, а впоследствии сообщил, что первая партия продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, нашла выход на европейский рынок.

В свою очередь, ЕС обвинил Москву во вмешательстве в армянские выборы.

«Очевидно, что выбор времени не случаен. Россия стремится нанести ущерб экономике Армении и повлиять на исход парламентских выборов», — заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, пообещав и впредь «поддерживать демократическую устойчивость» страны.

Тем временем сам Пашинян сообщил на очередной встрече с избирателями, что не собирается спорить с Москвой по поводу ЕАЭС.

«Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно без нервов объясним. <…> Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством. В Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза, в том числе, в страны ЕАЭС», — пообещал главный кандидат.

И заодно дал понять, что после своей победы все уладит, поскольку внутри ЕАЭС владеет «достаточными рычагами, чтобы после выборов решить все проблемы на месте».