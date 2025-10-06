Правящая партия Майи Санду «Действие и солидарность» проиграла парламентские выборы в Молдове, если учитывать результаты голосования исключительно в самой республике. Такое заявление в специальном интервью RTVI сделал экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Республика Молдова Игорь Додон.

«Эти выборы показали очень четкую, ясную тенденцию: как и в прошлом году, Майя Санду проиграла выборы в стране. Я хочу напомнить: в прошлом году Майя Санду проиграла в стране президентские выборы и на референдуме 55% населения Республики Молдова проголосовало против изменения Конституции по поводу европейской интеграции», — заявил Додон.

По мнению политика, эта ситуация повторилась и на недавних парламентских выборах. Внутри страны большинство населения Молдовы проголосовало против правящей партии, отметил он.

Додон подчеркнул, что сравнивает всю оппозицию внутри страны и власть, а не исключительно возглавляемый им «Патриотический блок» и партию Санду.

«Вся оппозиция внутри страны, все парламентские партии, которые прошли в парламент кроме PAS, четыре политические силы получили суммарно больше, чем нынешняя власть», — сказал он в беседе с RTVI.

По данным ЦИК Молдовы, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 50,2% голосов, «Патриотический избирательный блок» (в него входит Партия социалистов Республики Молдова Игоря Додона) — 24,17%. У «Альтернативы» (выступает за евроинтеграцию Молдовы и реинтеграцию Приднестровья) — 7,96%, «Наша партия» Ренато Усатого набрала 6,2%. Также в парламент с 5,62% голосов неожиданно прошла партия «Демократия дома» Василия Костюка, выступающая за объединение с Румынией.

Додон также назвал важным элементом то, что правящая партия не смогла заручиться поддержкой большинства внутри республики.

«50%+ они взяли только за счет диаспоры. Мы об этом говорим — о легитимности нынешней власти с точки зрения мнения большинства граждан Республики Молдова. Но так, конечно, они взяли первое место, безусловно», — признал политик.

На участках внутри страны PAS набрала 44,13%, а «Патриотический блок» — 28,29%. На участках за рубежом PAS получила 78,61%, «Наша партия» — 5,5%, «Демократия дома» — 5,12%, «Патриотический блок» — 5,03%. В России (только два открытые участка, и оба в Москве) такие результаты: «Патриотический блок» — 67,44%, PAS — 11.66%, «Наша партия» — 8,54%, «Альтернатива» — 5,52%, «Демократия дома» — 3,48%.

Кроме того, Додон заявил, что молдавская оппозиция считает прошедшие в республике парламентские выборы нелегитимными.