Прошедшие выборы в парламент Молдовы ставят целую серию непростых вопросов морального свойства перед сторонниками обоих противоборствующих лагерей — европейского и постсоветского (или евразийского). Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев размышляет в своей колонке для RTVI, насколько честно победила партия Майи Санду и какие уроки из этого следует вынести.

Выборы, пропитанные страхом

Политологи западной школы называют парламентскую демократию лучшей из форм правления в первую очередь за то, что она подталкивает людей разных взглядов искать компромиссы и учитывать все точки зрения. К тому же считается, что демократия ведет к усмирению радикалов. Ведь оказавшись в конкурентной и честной дискуссии, политик, выступающий за что-то дикое (вроде «языковых патрулей», гормональной терапии для дошкольников или возвращения монархии), смягчает риторику — просто чтобы привлечь на свою сторону кого-то кроме горстки фриков.

Молдова — как раз парламентская демократия, но эти привлекательные черты пока не проявила. Все списывается на «болезни роста» и хрупкость системы, которыми можно оправдать почти все. Не будем забывать, что и Владимир Путин в течение всего времени своего правления тоже говорит, что «у нас все сделано на “живую нитку” и в политике, и в экономике». Нынешние молдавские власти, конечно, противопоставляют себя Москве во всем, но именно в этом удивительным образом схожи с ней.

«Угрозы [в случае победы оппозиции] реальны, они не выдуманы, — говорил накануне выборов спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, — Я прошу вас только об одном — очень тщательно взвесьте все эти вещи. Дело не в PAS, а в том, каким путем пойдет Молдова после 28 сентября. Золотой середины нет».

А жаль, ведь парламентаризм как раз и строится на постоянном поиске «золотой середины».

Как утверждала накануне выборов правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), победа пророссийских сил будет означать окончание безвиза с Европой и даже участие в «путинских [конфликтах]» — видимо, имея в виду Украину и НАТО. Правда, то же самое звучало и из оппозиционного, пророссийского лагеря.

«Если PAS останется у власти, президента Майю Санду заставят напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России», — говорил буквально накануне выборов представитель оппозиции и заодно бывший президент Игорь Додон.

Не отставали и внешние участники: Служба внешней разведки России только подогрела напряженность, заявив о готовящейся оккупации Молдовы силами НАТО, а агентство Bloomberg — о том, что Москва вербует молодых людей для протестов, которые состоятся в любом случае: если партия PAS выиграет (чтобы заявить о фальсификациях) и если проиграет (чтобы потребовать отставки самой Майи Санду). В защиту этой версии неожиданно выступили власти Сербии, которые арестовали двух своих граждан, обвиняемых в подготовке молдаван и румын в гостиничном комплексе в Лознице к участию в предполагаемых беспорядках — вместе с российскими и белорусскими инструкторами.

Опросы, опубликованные накануне голосования, рисовали разные сценарии. В основном такие, где уверенного большинства не получает ни Санду, ни ее оппоненты из пророссийского «Патриотического блока». И это пугало еще больше: значит, позиции, не взятые на избирательных участках, будут браться в уличном противостоянии. Но этого не произошло.

Вполне возможно, сценарий с протестами и оспариванием результатов действительно рассматривался и самими оппозиционерами, и Москвой — иначе как понять слова Дмитрия Пескова, что результаты выборов надо комментировать только после того, «как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим выборам». И они обозначили, но лишь на словах. Попытки собрать оппозиционный актив и ночью у здания ЦИК, и днем возле парламента мало кого впечатлили — на серьезную угрозу для партии Санду это точно не было похоже. А раз этого не случилось сразу, вряд ли получится и потом — к чему бы кто ни призывал.

Разочарование молдавскими оппозиционерами уже разлилось по российскому медиапространству. «Так результаты не отстаивают, так можно только зафиксировать свое поражение», — ругался в эфире радио «Спутник» ведущий Арсен Гаспарян. И тут же снял с Москвы всю ответственность:

«Россия на этих выборах представлена не была. При всем том, что Додон постоянно сеет, как сеятель Остапа Бендера русофильскими заявлениями, мне бы не хотелось отождествлять великую глобальную русскую цивилизацию с телодвижениями Игоря Николаевича Додона. Потому что тогда получается, что мы с вами — рахиты».

Защита демократии или «оба хуже»

Вопрос, как следует относиться к нынешней предвыборной кампании, вызвал живую дискуссию и в среде российских оппозиционеров. Точно ли это та демократия, к которой следует стремиться? И хотя за критику страны, выбравшей евроинтеграцию, порой можно попасть в опалу самому, многие люди (например, сотрудник Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский* и блогер Александр Штефанов*) все же признавали очевидное.

Когда в Италии для молдавских избирателей открыто 75 избирательных участков, в Германии — 36, в крошечной Бельгии — 5, а в России — всего два, это вполне политическое решение, а не «мера безопасности». И то, что на Украину их тоже всего два — не аргумент, потому что на них обычно приходит пара сотен человек, в то время как в Москве проголосовало 4109 человек. Что, конечно, немало, но не подтверждает оценки российского МИДа, что в России живут порядка 500 тысяч граждан Молдовы, которых лишили права голоса.

Всего же из почти 278 тысяч молдаван, что проголосовали за рубежом, сторонники нынешней власти составили 78%. Поэтому да — диаспора в Европе в очередной раз спасла Майю Санду, точно так же, как турецкая диаспора неоднократно спасала Эрдогана.

Тот же самый трюк провернули и внутри страны — с Приднестровьем. В самом неподконтрольном регионе выборы не проводятся, поэтому жителям нужно ехать на правый берег. Но если еще в прошлом году им были доступны 30 участков, то теперь — только 12. Четыре из них к тому же перенесли подальше от границы региона. Объяснению, что это сделано «для обеспечения безопасного проведения избирательного процесса», конечно, никто не поверил — это не более чем способ сократить число нелояльных избирателей. Подтверждают это и неожиданно начавшиеся (и тут же закончившиеся) дорожные работы на мостах через Днестр, а также усиленные полицейские проверки машин из региона. К слову, несмотря на это, за Санду проголосовало почти 30% от тех приднестровцев, кто все же добрался до участков.

А вот что касается аргумента о снятии с выборов пророссийских партий, то тут все сложнее и требует развернутого напоминания о том, как вообще выглядит молдавский оппозиционный лагерь. Одна его часть — коммунисты и социалисты во главе с двумя бывшими президентами — Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Ради этих выборов они объединились в «Патриотический блок», взяв себе в союзники еще две небольшие партии. Вторая — более молодые политические силы, связанные Иланом Шором — олигархом, который бежал из Кишинева в Москву и пытается участвовать в молдавской политике дистанционно.

У Шора есть и своя политическая сила — блок «Победа» (его презентация проходила в московском отеле Carlton на Охотном ряду), но поскольку его на выборы не допустили еще в самом начале, он просто делает все, чтобы навредить правительству Санду. Для этого близкие к Шору структуры (например, зарегистрированная в Москве организация «Евразия») еще с прошлого года создали сеть кураторов. Как утверждают сразу три журналистских расследования с внедрением (когда журналист скрывает свою истинную цель и вступает в некую организацию как сторонник, — такие расследования провели издания Ziarul de Gardă, Nord News и BBC), в этом году они занимались в первую очередь разгоном сообщений в соцсетях. Писали о том, что европейский путь не только бесперспективен, но и опасен, потому что ведет к войне и подрыву нравственных устоев общества. Это делалось в самых разных формах — включая и танцы под вирусную мелодию, как это принято в TikTok.

Вероятно, именно эти каналы и просили заблокировать основателя Telegram Павла Дурова, о чем он сам писал недавно. Если просьба действительно исходила от французских спецслужб, которые, по рассказам Павла, шантажировали его — это, конечно, выглядит некрасиво. Но и сами эти аккаунты далеко не просто критиковали власти Молдовы, как утверждает основатель этого мессенджера, а вели серьезную кампанию.

В день голосования «сеть Шора», как утверждают журналисты, просто обзванивает все свои контакты и рекомендует отдать голос за того или иного кандидата, влияя на голосование уже напрямую. Связь снятой с выборов главы партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ с Шором не вызывает сомнений — и в прошлом, и в этом году внедренные в «сеть» журналистки Ziarul de Gardă посещали ее митинги, получали указания за нее голосовать и вели аккаунты в ее поддержку. С Ириной Влах, которая представляет входящую в «Патриотический блок» партию «Сердце Молдовы», все выглядит не так прозрачно, но у властей вполне могут быть основания считать связанной с Шором и ее — она из Гагаузии, где олигарх несколько лет контролировал буквально все. И если нынешняя глава региона Евгения Гуцул, также связанная с олигархом, в августе отправилась в тюрьму (Майя Санду говорила, что считает структуру Шора преступной группировкой), ожидать участия в выборах других его прокси-кандидатов было странно. По той же причине, вероятно, пострадал и блогер Габриел Кэлин, который регулярно участвовал в проектах АНО «Евразия». О его задержании сообщили уже во вторник, после выборов.

Кстати, утверждение, что власти отстранили оппонентов от выборов накануне голосования и даже в день выборов — тоже не вполне справедливо. На ту же ситуацию можно посмотреть иначе — до последнего дня даже открыто связанные с Шором (а значит, и Москвой) люди боролись за свое выдвижение в судах, и государство давало им такую возможность. В то же время не менее остро критикующие правительство Додон и Воронин продемонстрировали серьезный успех, который никто не оспаривает.

Да, борясь с иностранным влиянием среди населения власти Молдовы сильно перегнули палку.

Штрафы от 1 до 2 тыс. евро для сельских жителей, которые участвовали в «сети Шора» или даже просто получали социальные выплаты в Гагаузии, Орхее или Тараклии (которые тоже дотируются беглым олигархом) — это не то, что укрепило доверие к государственным институтам, а лишь разозлило и укрепило противников властей: «от этих западников ничего хорошего не дождешься — и так живем в нищете, так еще и последнее забирают».

Логика «если они с нами так, то почему мы должны играть по правилам?», разумеется, использовалась в Молдове, и это плохо. Но именно в России, описывая «диктатуру Санду» редко делают следующий шаг и отвечают на вопрос: а как бы поступили с аналогом «сети Шора», если бы он действовал в проблемных регионах России?

Могло ли все сложиться иначе

К слову, как доказали прошедшие выборы, критика Санду и Евросоюза может выглядеть и совсем иначе — так, как это делает неожиданно прошедшая в парламент партия «Демократия дома» Василе Костюка. Это правые евроскептики-унионисты, то есть сторонники слияния Молдовы с Румынией, чего так боится Москва. Успех их основан на мощном продвижении в TikTok и поддержке партнеров в Бухаресте — правого политика Джордже Симиона, которому в России, несмотря на желание поглотить Молдову, сочувствовали — ведь он выступал против проевропейского мэра Бухареста Никушора Дана. Симион проиграл, но сохранил имидж «народного политика» и в Румынии, и в соседней Молдове.

А еще жители Молдовы наверняка с удовольствием проголосовали бы за проевропейских политиков, критикующих Санду за неэффективность и манипуляции — но их просто не нашлось. На прошлогодних президентских выборах такую роль играл бывший генпрокурор Александр Стояногло, но за последний год он сильно разочаровал своих едва появившихся сторонников своей неактивностью — и потому его блок «Альтернатива» набрал всего лишь 8%.

«Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала», — говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя ситуацию в Румынии. Да, но это не значит, что финансировать сетку телеграм-каналов, которые пугают население граничащей с Украиной страны войной, — это хорошая идея.

Не слишком хорошая идея, впрочем, и охотиться за каждым, кто эти каналы репостил.

«Избиратели не глупы. Люди не глупы. Читатели не глупы. Не нужно “пережевывать” информацию до абсурда и упрощать ее, “чтобы дошло до каждого”. Люди все понимают. А когда не понимают — чувствуют. Особенно, когда их обманывают или держат за дураков, — написала по итогам выборов главред очень качественного молдавского медиа Newsmaker Стела Унтила. — В последние недели мы делали спецрепортажи из Гагаузии, Зоны безопасности, с севера страны — оттуда, где на референдуме сказали “нет”. И мы не встретили ни одного агрессивного человека. Только тех, кого не слышали и не слушали, кого клеймили из-за возраста, этнической принадлежности, уровня образования».

Умения слушать людей постсоветским демократиям и правда не хватает. Хочется верить, что это придет со временем. И все же такой результат — лучше, чем реализация того сценария, которого молдаване боялись накануне судьбоносных выборов.

