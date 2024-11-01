На выходных в Молдове состоится второй тур президентских выборов. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказывает, как пророссийский молдавский олигарх Илан Шор пытался повлиять на них и что из этого вышло.

Порадовавшись полторы недели назад не слишком успешному выступлению Майи Санду на президентских выборах в Молдове, российские дипломаты и провластные СМИ явно охладели к этой теме. Хотя впереди еще второй тур, Москве о нем сказать особенно нечего. Майю Санду уже отругали как только можно, а ее оппонент Александр Стояногло — новое лицо не только для Москвы, но для самих молдаван. Нападать на него — значит, заранее отказываться от возможного диалога, а хвалить — значит добавлять антирейтинг со стороны прозападного электората, что тоже неконструктивно. При этом стратегия влияния главного союзника Москвы в молдавской политике — Илана Шора — вполне может получить новую обкатку перед куда более важными парламентскими выборами.

Какие группировки?

«Несмотря на масштабное применение властями в Кишинёве репрессий против оппозиции, репрессий против независимых средств массовой информации, прямого давления с использованием административного ресурса, а также неприкрытое вмешательство в избирательный процесс представителей США и Европейского союза, результаты голосования для руководства Молдавии оказались провальными», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события 20 октября.

Тогда в Молдове проходил первый тур президентских выборов и референдум о закреплении в Конституции курса на вступление в Евросоюз. Впрочем, уже тогда референдум волновал Москву куда больше, чем президентская гонка — ведь полностью «своего» кандидата у нее не было. Таковым должен был стать Василий Боля, кандидат от блока «Победа», который даже свой учредительный съезд провел в Москве, и прямо в отеле Carlton на Охотном ряду.

Самого Болю сложно назвать сильным кандидатом, но это вряд ли требовалось скрывающемуся в России молдавскому олигарху Илану Шору (он приговорен к 15 годам за вывод $1 млрд из банковской системы Молдовы), который возглавляет блок «Победа». Ему уже удавалось выигрывать выборы, ставя на людей без какой-то собственной репутации и биографии.

Лучший пример — башкан Гагаузии Евгения Гуцул, выигравшая выборы благодаря агитационному ролику с участием звезд российской эстрады. А Василию Боле даже не пришлось превращаться в публичного политика — его просто не допустили к выборам по формальным основаниям. Но де-факто, конечно, за очевидную связь с Иланом Шором, которого в Молдове считают лидером преступной группировки.

Российские должностные лица любят насмехаться над этим определением.

«Во-первых, не сказано о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых “преступных группировок”, должны быть представлены какие-то доказательства общественности», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда Майя Санду обвинила «преступные группировки» во вмешательстве в выборы и подкупе избирателей.

Мария Захарова, цитируя слова Санду о «группировках» тоже демонстративно задалась вопросом:

«Это каких? Это она про Урсулу фон дер Ляйен [председателя Еврокомиссии — прим. RTVI], которая как раз приехала накануне голосования и выборов?».

На самом деле, конечно, и Песков, и Захарова лукавили — они прекрасно знают, что речь идет об Илане Шоре, который через российскую НКО «Евразия» (и на организацию, и на ее учредителя наложили санкции США) и российский же Промсвязьбанк финансирует социально незащищенных жителей «своих» регионов Молдовы — Гагаузии, Тараклии и Орхея. Конечно, упрекать человека за поддержку пенсионеров или многодетных матерей суммой в 10 тыс. рублей (в местной валюте — 2 тыс. леев) в месяц вряд ли повернется язык. Но помимо гуманитарной помощи, судя по публикациям молдавских СМИ, есть и весьма крупная сеть политических активистов, которые организуют оппозиционные митинги с платной массовкой.

Журналистке издания Ziarul de Gardă удалось даже внедриться в эту структуру и подтвердить значительную часть подозрений, звучавших раньше: например, что поездки в Москву на мероприятия используются для перевозки денег наличными — ведь суммы до 10 тыс. евро декларировать не нужно. В качестве активиста и участника митингов, как пишет журналистка, ей удалось заработать 30 тыс. рублей на карту Промсвязьбанка, но на руки она получила меньше. Из-за того, что российские карты системы «Мир» не работают в Молдове (но работают в Приднестровье), выводить деньги приходится через сложные схемы, за которые посредники берут процент.

Кульминацией материала стала встреча с кандидатом, за которого надо было проголосовать участникам сети вместо выбывшего Василия Боли. Имя до конца не разглашалось, но им оказалась Виктория Фуртунэ — самовыдвиженка, которая запомнилась разве что эмоциональным роликом с голубем в руках — символом мира. В результате ей удалось набрать 68,7 тыс. голосов — 4,45%. Впрочем, не факт, что голосовать просили только за нее. Как утверждал координатор, с которым общалась журналистка под прикрытием прямо перед выборами, у Шора были и «запасные кандидаты». Для сравнения: журналистка Наталья Морарь более десяти лет вела рейтинговые политические программы на национальном телевидении и известна в стране куда больше Виктории Фуртунэ. Однако она набрала на выборах лишь 0,61%.

Сколько человек состоят в сети Шора и получают выплаты — либо как нуждающиеся, либо как активисты, сказать сложно. Молдавская прокуратура называет число в 130 тыс. человек с четкой иерархией: региональные менеджеры, вербовщики активистов, сами активисты и, наконец, простые граждане, согласные проголосовать нужным образом за небольшую сумму. В целом эти цифры выглядят реалистично: по данным самого Промсвязьбанка еще в июне и только в Гагаузии было зарегистрировано 25 тыс. «гуманитарных» счетов, и с тех пор проект постоянно расширялся.

Вопрос, который пока остается без ответа: откуда взялись деньги на выплаты столь большому числу людей? Да, Илан Шор всегда был состоятельным человеком, но даже для него столь масштабный проект кажется слишком затратным. Не удивительно, что в Кишиневе видят в этой роли людей, близких к властям России.

А как там Стояногло?

Обычно второй тур президентских выборов куда волнительнее первого, но с точки зрения Москвы это не так. Как только в избирательной гонке осталось всего два кандидата, российские провластные спикеры решили их уравнять — ведь у обоих есть румынское гражданство. Хотя в Москве этот факт считают компрометирующим, для Молдовы это скорее норма, чем исключение: обратиться за румынским паспортом может едва ли не каждый гражданин Молдовы, и тогда он получит возможность не только ездить по Европе без визы, но и работать там.

«Все, кого считали пророссийскими политиками, оказались либо лузерами, либо подонками. Без исключения», — высказался о ситуации в Молдове ведущий радио «Спутник» и «Соловьев Live» Армен Гаспарян, тем самым утверждая, что Александр Стояногло, противостоящий Майе Санду во втором туре — не кандидат Москвы.

Действительно это так, или нет, но признаваться все равно невыгодно. Вспомним, как бывший президент Украины Виктор Янукович созвал пресс-конференцию в Москве в феврале 2019 года. Ее посыл быть прост: он пришел убедить всех, что переизбрание Петра Порошенко станет разрушительным для страны. А вот высказаться хоть как-то о других кандидатах он просто категорически отказывался, причем с нелепыми отговорками вроде «там такой длинный бюллетень, я их просто не знаю». Число участников и правда было рекордным: 39 имен. Но, разумеется, все смотрели лишь на троих: Порошенко, Зеленского и еще одну яркую фигуру украинской политики.

«Виктор Федорович, вы не знаете, кто такая Юлия Тимошенко?», — выкрикнул я, когда экс-президент уже встал с кресла. Но он лишь усмехнулся и вышел. Янукович понимал: его фигура настолько токсична, что даже если он произнесет чье-то имя, этот человек немедленно лишится рейтинга.

Фамилию Стояногло в Москве тоже стараются не произносить — но поэтому ли? С одной стороны, он гагауз, и его регион всегда был известен пророссийскими настроениями. Не нужно быть специалистом по языку, чтобы видеть, как тяжело ему было говорить по-румынски на дебатах — именно потому, что в Гагаузии преимущественно общаются на русском. К тому же баллотируется Стояногло от Партии социалистов — той самой, что когда-то привела в кресло президента Игоря Додона.

И все же Стояногло — не Додон, который сделал избирательную кампанию на откровенно пророссийских и традиционалистских (например, против ЛГБТ*) лозунгах. Как верно замечают эксперты из Кишинева, Стояногло — вообще не политик и даже тяготится своей новой ролью. Но он действительно несправедливо пострадал от Санду, уволившей его с поста генпрокурора, что подтверждается даже решением Европейского суда по правам человека. Претензии населения к Майе Санду обоснованы и заслужены, и так вышло, что голоса такого протестного электората абсорбирует именно Стояногло. Но это, тем не менее, еще ничего не гарантирует.

Весьма уместным прозвучит вопрос, будет ли Илан Шор использовать свою сеть для поддержки Александра Стояногло? Ответ на него мы узнали из второй серии расследования Ziarul de Gardă — «позиция Илана Шора не меняется: лучше кто угодно, чем Майя Санду». «Это значит, что надо не бойкотировать выборы, не портить бюллетень. Попытайтесь донести до всех, кому можете, кому доверяете, — сказал куратор от Шора, с которым журналисты связались по телефону. — Нужно приходить 3 ноября и голосовать против Санду».

Однако абсолютизировать этот факт не следует. Среди проголосовавших за Стояногло будет много искренних сторонников власти, отличить которых от «симпатизантов» Шора (члены сети, судя по расследованию, используют именно такое слово) не представляется возможным.

Кроме прямых указаний, за кого голосовать, есть и другие методы. Открытый в России в этом году Культурно-образовательный центр Молдовы (это он выпускает «Карту гражданина Молдовы в РФ», о которой писал RTVI), по данным все той же газеты, организовывал для соотечественников транспорт из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, а также оплачивал ночь в гостинице, потому что избирательные участки 20 октября были открыты только в российской столице.

Результаты выборов на московских участках, конечно, сильно отличались от средних по Молдове. Всего проголосовали 8234 человека, из которых 4619 — за Стояногло, 1032 — за Ренато Усатого, 883 — за Василе Тарлева и 701 — за Викторию Фуртунэ. В целом, это вполне логично: люди, живущие в Москве, выбирали самого сильного из оппозиционеров и остановились на Стояногло. Судить о том, получали ли какие-то инструкции те, кого везли в Москву за счет диаспорального центра, мы не можем. Вероятнее всего, это и не потребовалось, ведь «все все понимают». Кстати, как было сказано на пресс-конференции, Культурно-образовательный центр финансируется некими «бизнесменами молдавского происхождения», но фамилия Шора напрямую не звучала.

Что дальше?

Если вообразить себе не слишком вероятный сценарий с победой Александра Стояногло (куда вероятнее, что с отрывом в несколько процентов победит Санду — в том числе за счет активной диаспоры в Европе), Москва тоже не бросится к нему с объятиями. В том числе чтобы не создавать ощущение, что ему что-то по умолчанию должны. Именно так Москва сейчас действует, комментируя ситуацию в Грузии.

Что же касается «сетки Шора», то ее работу в полную силу мы, скорее всего, увидим уже на парламентских выборах в Молдове в следующем году.

Это даже важнее, ведь Молдова — парламентская республика. За это время новый президент Молдовы наверняка примет все меры, чтобы минимизировать такое влияние. И это логично: как бы поступила Россия, если бы, скажем, Михаил Ходорковский** за счет средств неизвестного происхождения оплачивал бы голоса избирателей в проблемных регионах страны?

Поэтому и уголовные, и административные дела уже запущены. Например, под домашним арестом оказалась тетя Рая — пожилая женщина из села Добружа, которая была непосредственным начальником журналистки Ziarul de Gardă, когда та внедрялась в шоровскую сеть. И деньги, и указания, которые она давала, попали на съемку с помощью скрытой камеры. Но кроме нее есть и другие, и их число растет с каждым днем.

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* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесен Минюстом в реестр иноагентов