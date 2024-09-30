Живущие в России граждане Молдовы смогут получить специальную карту, которая гарантирует им пакет мобильной связи и интернета, медицинскую страховку, психологическую помощь и другие услуги. Проект презентовали 30 сентября в пресс-центре «Россия сегодня».

Проект запущен Культурно-образовательным центром Молдовы, его партнеры — российские компании «СберМобайл» и «Ресо Гарантия». Амбассадором проекта стала певица Ольга Варвус — уроженка Тирасполя, которая прославилась в России как финалистка вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!»

«Карту гражданина Молдовы в России» можно будет получить лично, в одной из региональных приемных Культурно-образовательного центра, заранее оставив заявку на сайте. Организаторы обещают открывать новые приемные, исходя из числа заявок.

По словам председателя делового сообщества центра Григория Кожокару, карта будет бессрочной, но ее надо «актуализировать» каждые полгода. Среди прочего держатели карты получат право бесплатно посещать мероприятия молдавских культурных центров, открытых в 17 регионах России. Как отметил директор по коммуникациям «СберМобайл» Павел Никифоров, им будет доступна подписка на библиотеку стриминга Okko.

Карта предполагает и оказание ритуальной услуги — посмертного возвращения умерших в родную страну.

Кто может стоять за проектом

Посольство Молдовы в России не имеет отношения к проекту, а Культурно-образовательный центр открыто противопоставляет себя властям страны, на что было указано в ходе презентации. «Кажется, что молдавские власти повернулись спиной к своим же гражданам», — заявила на мероприятии Ольга Варвус.

Григорий Кожокару уклонился от прямого ответа на вопрос RTVI об источниках финансирования столь масштабного проекта, сославшись на «земляков, которые не первый год живут в России и занимаются бизнесом».

«Если вы поищете, вы можете найти уроженцев Молдовы среди представителей сельского хозяйства, логистики, строительства. Эти люди могут никак не заявлять о себе как о каких-то деятелях, но в этом и прелесть», — сказал он.

Кожокару не стал отвечать на вопрос об участии в проекте молдавского политика и миллиардера Илана Шора, недавно получившего российское гражданство.

«Не знаю, откуда у вас информация о конкретных людях», — сказал он, когда корреспондент RTVI упомянул Шора.

В апреле 2024 года Илан Шор объявил на съезде представителей молдавской оппозиции в Москве о создании политического блока «Победа-Viсtorie». В качестве исполнительного секретаря он представил главу Гагаузии Евгению Гуцул, сам же занял должность председателя исполнительного комитета. Он тогда заявил, что «Победа» будет готовиться к выборам президента Молдовы в ноябре 2024 года и референдуму о вступлении страны в ЕС, запланированному на 20 октября. Однако 7 августа ЦИК Молдовы не допустил оппозиционное объединение до участия в обоих мероприятиях и позднее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу «Победы» на это решение. В мае 2024 года Илан Шор получил российское гражданство. В том же месяце Молдова направила властям России запрос на экстрадицию Шора, который заочно приговорен на родине к 15 годам лишения свободы за незаконный вывод средств из трех банков.

По одному адресу с Культурно-образовательным центром Молдовы в Москве располагается офис автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия», которая распределяет гранты на различные проекты по всему постсоветскому пространству, с явным упором на Молдову. Ее возглавляет уроженка Приднестровья, депутат Госдумы России Алена Аршинова. АНО «Евразия» открыто финансируется Иланом Шором и выступает с политическими заявлениями относительно ситуации в Кишиневе.

«Мы представляем Культурно-образовательный центр Молдовы. АНО “Евразия” может выступать нашим партнером в различных проектах. Мы как общественники открыты к любым вариантам сотрудничества», — ответил Григорий Кожокару на вопрос о связи между организациями.