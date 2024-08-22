Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу блока «Победа — Виктория» на решение молдавского ЦИК, который не допустил оппозиционное объединение до участия в выборах президента и в референдуме о евроинтеграции 20 октября. Об этом сообщает в ТГ «Sputnik Молдова».

Заявку «Победы» ЦИК Молдовы отклонил 7 августа. Одной из причин стало название блока, а именно — его вторая часть. В альянс «Победа — Виктория» входит одноименная партия «Виктория». Если она захочет пойти на выборы самостоятельно — вне блока, может возникнуть путаница, постановили в избирательной комиссии. Также аргументом в пользу отказа стало участие в блоке партии «Шор», запрещенной в Молдове.

Оспорить решение ЦИК не удалось, суд оставил его в силе. Представитель блока Марина Таубер объявила в своем телеграм-канале, что его планируют обжаловать в Высшей судебной палате страны.

Как писал RTVI, в апреле экс-депутат парламента Молдовы, бизнесмен Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа-Виктория». Его съезд проходил в Москве.

Весной 2023-го молдавский суд заочно приговорил Шора к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищении около $1 млрд из трех молдавских банков, а летом того же года Конституционный суд Молдовы по запросу правительства признал деятельность созданной бизнесменом партии «Шор»

«После того, как олигарх бежал из страны, его партия какое-то время действовала, но после запрета потребовался новый бренд. Тогда на помощь и пришли дружественные политические силы, объединившиеся в блок. Впрочем, это не помогло — блок не допустили до выборов, а значит, и перспективы Василия Боли как кандидата весьма призрачны. Теоретически, он еще может зарегистрироваться не от блока, а от какой-то одной партии, но это не гарантировано», — писал колумнист RTVI, специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев.

Он отмечал, почему партию считается пророссийской.

«Будучи лицом блока «Победа», Илан Шор тесно связан с российской некоммерческой организацией «Евразия». Она организует поездки для молодых людей из Молдовы и других стран бывшего СССР в Россию, распределяет гранты на проекты о «дружбе народов» и открыто декларирует свои политические цели: «рассказывать молдаванам правду о положении дел в их стране» и «объяснять, почему Молдове нужно стремиться в ЕАЭС, а не в Евросоюз»», — отмечал Кирилл Кривошеев.