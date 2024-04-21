Бывший депутат парламента Молдовы, бизнесмен Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа-Viсtorie», пишет «Sputnik Молдова». Соответствующее заявление политик сделал на съезде представителей молдавской оппозиции в Москве.

«Я сегодня искренне рад объявить о создании политического блока “Победа-Виктория”», — обратился он к собравшимся.

Шор представил руководство политического блока. По его словам, исполнительным секретарем назначена глава Гагаузии Евгения Гуцул, секретарем будет депутат Марина Таубер, а должность председателя исполнительного комитета займет сам Шор.

Бизнесмен отметил, что «Победа» будет готовиться к выборам президента Молдовы, которые пройдут в ноябре 2024 года, и референдуму о вступлении страны в ЕС, запланированному на 20 октября.

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По словам Шора, местом встречи молдавской оппозиции была выбрана Москва, поскольку провести ее в Молдове невозможно.

«В Молдове ни один инакомыслящий не имеет права голоса. Любой оппозиционер в Молдове изначально объявлен “предателем»”, а любое политическое мероприятие заканчивается арестами», — утверждает бизнесмен.

Шор добавил, что действия нынешних властей Молдовы превратили ее в «ГУЛАГ», тогда как Москва, по его словам, видит Кишинев «среди друзей, а не среди врагов». Поэтому, по словам политика, для «Победы» альтернативой курсу на вступление в ЕС станут «дружба, партнерство и кооперация с Россией».

«Россия — это партнер, который нас ждет, который заинтересован в молдавской продукции», — цитирует бизнесмена «Sputnik Молдова».

Ранее Шор пояснял RTVI, что считает наиболее выгодной для Молдовы интеграцию с рынком ЕАЭС, поскольку видит там емкое с точки зрения спроса поле сбыта молдавской продукции. Бизнесмен выражал уверенность в том, что товары, которые Молдова может предложить на экспорт, — коньяк «Белый аист», вино Cricova, слива, помидор, огурец, персик, виноград — никому не известны в Европе, зато будут пользоваться популярностью в странах ЕАЭС.

В марте Шор заявил RTVI, что не собирается баллотироваться на пост президента Молдовы, поскольку не проходит по возрастному цензу, но рассчитывает занять пост премьер-министра после парламентских выборов, которые должны состояться летом 2025 года.

Весной 2023 года молдавский суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в хищении около $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сам он назвал уголовное дело и решение суда политически мотивированными.

Летом 2023 года Конституционный суд Молдовы по запросу правительства признал деятельность созданной бизнесменом партии «Шор» незаконной. Шесть избранных от партии депутатов республиканского парламента сохранили свои места, но в статусе независимых.

В октябре 2023 года власти Молдовы внесли изменения в избирательный кодекс, лишив членов запрещенных политических организаций права участвовать в выборах. Позднее Конституционный суд признал эти поправки незаконными.

В январе 2024 года партию «Шор» исключили из реестра юрлиц республики. Илан Шор обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против властей Молдовы, в котором оспаривается легитимность их решения о запрете партии. Он заявил RTVI, что уверен в выигрыше дела.