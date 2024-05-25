Властям России направлен запрос об экстрадиции лидера молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илана Шора, который в Молдове заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за незаконный вывод средств из трех банков. Об этом сообщила министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Морару в эфире телеканала TVR Moldova.

Ведомство пытается получить от официальных источников подтверждение заявлений Шора о том, что он получил российское гражданство, добавила глава Минюста. По ее словам, ведомство также ждет от властей Израиля ответа на свой повторный запрос об экстрадиции Шора.

По данным главы молдавского отделения Интерпола Виорела Центиу, у Шора есть паспорта России и Израиля, а эти страны не выдают своих граждан.

Илан Шор — бывший депутат парламента Молдовы и лидер запрещенной в стране партии «Шор». До 2015 года он занимался бизнесом: руководил компанией «Dufremol» с сетью магазинов беспошлинной торговли, был председателем совета по администрированию Banca de Economii S.A, входил в совет по администрированию Международного кишиневского аэропорта.

С 2015 по 2019 год Шор занимал пост мэра Оргеева, а в 2019 году получил мандат депутата парламента от партии «Шор», которая инициировала протестные акции с требованием отставки правительства республики. В феврале 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия, «замаскировавшись под протесты так называемой оппозиции», планирует «сменить власть в Кишиневе путем насильственных действий».

Летом 2023 года Конституционный суд Молдовы по запросу правительства признал деятельность партии «Шор» незаконной. Через полгода ее исключили из национального реестра юрлиц. Сам Илан Шор обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против властей Молдовы, в котором оспаривает легитимность запрета своей партии. Он заявил RTVI, что уверен в выигрыше дела.

В апреле 2023 года суд в Молдовы заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы. По версии следствия, политик якобы причастен к совершенному в 2014 году хищению $1 млрд у трех молдавских банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala (на них приходится треть банковских активов страны). Сам Шор назвал это решение политическим и пообещал обжаловать приговор.

В марте 2024 года Шор признал, что имеет амбиции стать премьер-министром Молдовы, а в апреле объявил о создании блока оппозиции «Победа-Viсtorie». Об этом политик заявил на съезде представителей молдавской оппозиции в Москве. По его словам, новый блок будет готовиться к выборам президента Молдовы, которые пройдут в ноябре 2024 года, и референдуму о вступлении страны в ЕС, запланированному на 20 октября.

Шор неоднократно заявлял, что курс на евроинтеграцию для Молдовы неактуален, поскольку она не найдет в ЕС рынков сбыта своей продукции. По его словам, республике надо ориентироваться на сотрудничество с ЕАЭС, где потребители давно и хорошо знакомы с молдавскими товарами.