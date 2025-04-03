В Кишиневе прямо сейчас решается судьба башкана (главы) Гагаузии — Евгении Гуцул. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев специально для RTVI объяснил, почему дело тут не только в лидере Гагаузии и как это связано с предстоящими парламентскими выборами.

Еще 28 марта Гуцул арестовали на 20 дней, а 1 апреля прокуратура пыталась обеспечить ей еще один ордер, уже на 30 дней. Суд его отклонил, но это, по всей видимости, лишь процедурный момент — учитывая контекст, глава Гагаузии как минимум лишится своей должности, а как максимум получит реальный срок.

Сетевые политтехнологии

«Гагаузия, я тебя сердечно приветствую! Дорогие друзья, уверяю вас, что я с вами и очень люблю вас. Я рад, что этот замечательный край может сегодня выбрать путь развития, вместе с нашей замечательной Женечкой — Евгенией Гуцул. Она — часть профессиональной команды, возглавляемой моим другом Иланом Шором, в которого я верю и призываю и вас довериться его управленческим способностям, которые могут превратить Гагаузию в край мечты».

Ролик с такими словами два года назад опубликовал у себя в соцсетях Филипп Киркоров, который нередко участвует в политической агитации. В Беларуси — за Александра Лукашенко, а в Молдове — за Илана Шора, олигарха, обвиненного в выводе около миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд заочно назначил Шору 15 лет тюрьмы, поэтому напрямую он участвовать в молдавской политике не может. Зато он делает это опосредованно, пользуясь целой сетью партий-сателлитов и непрозрачных финансовых схем, через которые финансируются активисты на местах. Все это хорошо известно на Западе, поэтому прямо 2 апреля одна из структур Илана Шора в России — АНО «Евразия» оказалась под санкциями Великобритании. США ввели их намного раньше — еще в сентябре.

В прошлом году, накануне президентских выборов, журналисты газеты Ziarul de Gardă достаточно хорошо изучили работу «сети Шора», внедрившись в нее под видом сочувствующих. Если коротко, то деньги от бежавшего в Москву политика, по их данным (которые подтверждаются правоохранительными органами) через виртуальные карточки российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) получают десятки тысяч граждан Молдовы. Назначения у этих переводов два: кому-то эти средства приходят виде гуманитарной помощи (пенсионеры, многодетные матери), а другим — за работу агитатора. Прямо как в сетевом маркетинге от людей требуют приводить новых участников, которые либо просто соглашаются проголосовать за нужного кандидата, либо сами становятся звеньями цепи по их продвижению.

Правда из-за того, что карточки системы «Мир», которые открывает ПСБ, работает только в Приднестровье, получить деньги не так-то просто. Нужно или самому отправляться в неподконтрольный Кишиневу регион (что для многодетной матери или пенсионера — та еще задача), либо обменивать деньги через каких-то знакомых, либо пользоваться услугами по обналичиванию — разумеется, с комиссией.

Как утверждается в расследовании, на президентских выборах «сеть Шора» перед первым туром выборов получила задание голосовать за Викторию Фортунэ, а во втором — за Александра Стояногло, главного оппонента президента Майи Санду. При этом, по словам социолога Василий Кантарджилия, аномально высокая поддержка у Фуртунэ была в трех регионах: Гагаузии, Тараклии и Оргееве. Именно там, где выплаты от Илана Шора налажены лучше всего. Например, в январе этого года он начал компенсировать жителям этих регионов по 1 тыс. леев (4,7 тыс. рублей) для оплаты газа.

Частично признанный башкан

Евгения Гуцул все это время была главным представителем Шора в стране, и потому неудивительно, что именно против нее выдвинули обвинения в незаконном финансировании ныне ликвидированной партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом во время выборов главы Гагаузии в 2023 году. С одной стороны, отрицать ее связь с беглым олигархом было глупо (помните слова Киркорова?), а с другой — избрание на должность главы целого региона давало ей определенную защиту. Как утверждает сама Гуцул, ей «неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленного выезда из страны», но она не соглашалась.

Кстати, сразу после избрания Майя Санду была должна назначить Гуцул членом правительства, но не делала этого в течение двух лет.

«Это не политическая партия, это группировка. Они открывают одну политическую партию, потом другую и так далее. Про нашу демократию нужно судить исходя из того, что происходит вообще, а не исходя из нескольких случаев, где была проблема с коррупцией, с покупкой голосов, — говорила Майя Санду в прошлогоднем интервью Юрию Дудю*. — Она (Евгения Гуцул) сегодня представляет коррумпированную группировку. Она не представляет гагаузский народ».

Кого на самом деле представляет Евгения Гуцул — вопрос действительно непростой. До выдвижения в башканы о ней и правда было неизвестно буквально ничего — зато на предвыборных плакатах она была изображена вместе с Иланом Шором. Как утверждают следователи, с 2019 по 2022 она неоднократно ездила в Москву, чтобы ввозить оттуда деньги на работу партии. Это было бы вполне логично, учитывая, что члены «сети Шора» действительно занимались подобным, пользуясь разрешением вывозить до $10 тыс. без декларирования.

К слову, сама Гуцул тоже была задержана при попытке вылететь из Кишинева в Стамбул. Как утверждает сама глава Гагаузии, она направлялась на некую конференцию в Турции, но обвинение склоняется к другой версии — она хотела с пересадкой долететь до Москвы.

Теперь же, после задержания, она обращается за помощью лидерам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, призывая задействовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти». 1 апреля она отдельно отправила письмо к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Учитывая, что на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс немало времени посвятил ситуации в Румынии (где отменили результаты выборов), можно предположить, что аналогичное возмущение у него возникнет и по поводу соседней Молдовы.

Зато сказать, что в самой Гагаузии кипит протест против задержания народной любимицы нельзя. Даже в Telegram-канале самой Гуцул не нашлось сколько-нибудь впечатляющих кадров с «народных сходов» в ее поддержку. На них собирались около сотни человек и главным образом — пенсионеры, те самые, что получали от Илана Шора «гуманитарные» выплаты. Зато достаточно яркая акция с множеством флагов прошла на Кузнецком мосту в Москве, возле молдавского посольства. И это вполне естественно — в России действуют сразу несколько связанных с Иланом Шором организаций, у которых есть крепкий актив участников.

Битва за парламент

Хотя о «сети Шора» как об угрозе демократическим процессам в Кишиневе говорили весь прошлый год, было очевидно — эта технология еще не показала себя в полную силу. Сколько бы ни было кандидатов в бюллетене на президентских выборах, лидеры все равно всегда известны, и максимум, что она может сделать — принести побольше голосов кандидатам-спойлерам, чтобы был объявлен второй тур. Сколько именно принесли оппозиции голоса от Шора почти невозможно высчитать математически, но по всей видимости, это всего лишь несколько процентов.

Зато на парламентских выборах (их дата не назначена, но они должны пройти между июлем и октябрем), где для победы кандидата достаточно точечной активности на нескольких участках, такой инструмент может сработать куда эффективнее. Учитывая объективное разочарование людей в правящей партии PAS («Действие и солидарность»), «сеть Шора» вполне может действовать по принципу «падающего — толкни». Однако поддерживать она может не только собственных кандидатов, представленных блоком “Победа”, но и другие оппозиционные силы — например, коммунистов, чтобы не дать победить представителю правящей партии.

Оппозиционеры, к слову, могут всячески дистанцироваться от токсичного Шора и совершенно искренне заявлять, что не хотят иметь с ним ничего общего, но послушные активисты все равно будут голосовать так, как им напишут в последний день. По сути, это то же самое «умное голосование», с которым в свое время боролся Кремль. Арестовав Гуцул, Кишинев нанес по этой технологии упреждающий удар, но полностью ликвидировать «сеть Шора» это, конечно, не может.

Настоящий лидер этой системы сидит в Москве, вне досягаемости для молдавских властей — им остается лишь искать и арестовывать его имущество. А личности политических партнеров, на которых он делает ставку, как будто и не важны. Сейчас уже мало кто вспомнит имя Василия Боли, который был кандидатом от блока «Победа» на президентских выборах и о недопуске которого так много писали российские СМИ. Главные игроки во всей этой схеме — вообще не какие-то конкретные политики, а лишь деньги Илана Шора и исторически сформировавшиеся пророссийские настроения в некоторых регионах Молдовы.

Отношения же Москвы и Кишинева таковы, что сделать нечто конкретное в защиту проводников своих интересов Кремль тоже не может. Максимум, что остается российским чиновникам — осуждать подобные действия и требовать от Кишинева «отказаться от подобных методов и предоставить свободы действия всем политическим силам в стране».

«Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Российской Федерацией. Евгения Гуцул, безусловно, относится к их числу, — сказала Мария Захарова. — Хотелось бы надеяться, что в данном резонансном деле будет соблюдена законность и демократические принципы, прежде всего касающиеся защиты прав и свобод человека».

Можно легко предположить, что последует за этими словами — еще больше давления на правительство Майи Санду в медиа, еще больше поддержки Илану Шору, чья репутация в стране крайне неоднозначна. И, конечно же, еще больше поездок для молдавских активистов в Москву, после которых их будут задерживать в аэропорту и иногда находить непонятно откуда взявшиеся деньги.

Свидетельства того, что активность Шора продолжает расти, есть уже сейчас — буквально вчера ничего не подозревающие жители Гагаузии стали получать смс-уведомления о зачислении 5000 рублей. Раньше такие выплаты доставались лишь тем, кто заполнял специальную анкету, а теперь, по всей видимости структура перешла к раздаче «вертолетных денег».

Арест Евгении Гуцул, по всей видимости, должен указать на высокую цену сотрудничества с Шором, и Москва, кажется, уловила этот сигнал. Прямо сейчас в Молдове разворачивается локальный, но тоже значимый скандал вокруг депутата Александра Нестеровского. 19 марта его приговорили к 12 годам тюрьмы, но он сначала исчез из-под стражи, а потом, 31 марта, был замечен на камерах видеонаблюдения, установленных у ворот российского посольства. По всей видимости, российские дипломаты просто помогли ему бежать в Приднестровье — но в посольстве это, конечно, отрицают.

Побег в Приднестровье, наверное, лучше тюрьмы, но тоже вряд ли можно назвать свободой — покинуть этот крохотный регион, минуя территорию Молдовы, теоретически можно только в сторону Украины. Вряд ли такой вариант понравится пророссийскому политику, который по слухам, даже получил паспорт РФ.

Исчезновение Нестеровского, конечно, может успокоить некоторых молдавских политических деятелей, позиция которых совпадает с кремлевской, — появляется надежда, что случае чего их просто вывезут. С другой стороны, скандал уже привел к тому, что Кишинев собрался выслать трех российских дипломатов. И это притом, что приехавший в Кишинев еще в октябре прошлого года посол России Олег Озеров до сих пор не встретился с Майей Санду для вручения верительной грамоты. Так что к лету, судя по всему, противостояние в отношениях России и Молдовы будет лишь нарастать, а Евгения Гуцул станет просто одной из многих его жертв.

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* признан Минюстом России иностранным агентом