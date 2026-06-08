Идея вовлекать мигрантов в волонтерство — в частности, в уход за пожилыми людьми — оторвана от реальности, потому что приезжие не станут заниматься этим бесплатно. Об этом в беседе с RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ).

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев («Единая Россия») в разговоре с «Абзацем» предложил привлекать мигрантов к уходу за пожилыми людьми на добровольной основе. По его словам, такая мера помогла бы укрепить связь между культурами и стала бы шагом к социализации приезжающих в Россию иностранцев.

«Волонтерское и добровольческое движение охватывают десятки миллионов человек. Люди не остаются в стороне от чужой боли и беды. Возможно, действительно стоит приобщать иностранцев к этой стороне русской культуры. Например, к заботе о пожилых людях. В культурах многих народов, чьи представители приезжают в Россию, укоренено уважительное отношение к старшим, поэтому привлечение к шефству действительно поможет в социализации, станет мостиком между культурами», — отметил Толмачев.

Матвеев в беседе с RTVI заявил, что мигранты приезжают в Россию с вполне прагматичной целью — зарабатывать. «В бескорыстный волонтерский труд мигрантов я не верю, они приезжают сюда исключительно зарабатывать деньги», — заявил депутат.

Он отметил, что уход за пожилыми людьми действительно остается распространенной сферой занятости для выходцев из Средней Азии. «Женщины из числа мигрантов работают также в поликлиниках санитарками, уборщицами и так далее», — добавил он.

Но, подчеркнул депутат, речь идет именно об оплачиваемом труде, а не о добровольческом порыве.

«Они работают за деньги. <…> Это труд, трудовая деятельность, ни о каком волонтерстве, просто как о порыве, речи не идет», — подчеркнул парламентарий.

Матвеев также отметил, что для такой работы недостаточно знать язык — нужна и общность ценностей.

«Для пожилых людей крайне важно, чтобы с ними разговаривали. Поэтому для работы с ними недостаточно просто знать язык — важно и наличие общих ценностей», — сказал он.

Идею о «бескорыстном источнике доброты» в лице мигрантов депутат охарактеризовал кратко: «Ну, это просто фантастическая история».