Депутат Госдумы Александр Толмачев предложил привлекать мигрантов к волонтерской помощи пожилым людям. Об этом парламентарий рассказал в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, такая мера поможет упрочить контакт между культурами и станет важным шагом в социализации иностранцев, приезжающих в Россию.

Толмачев напомнил, что начиная с прошлого года Госдума приняла ряд законов, позволяющих адаптировать иностранных граждан к жизни в России и сделать взаимодействие коренного населения с ними более безопасным. Однако вопросы уважения к традициям русского народа, отметил депутат, все еще стоят особняком.

«Одна из национальных особенностей и традиций русского народа — помогать ближним, поддерживать и заботиться о них. <…> Люди не остаются в стороне от чужой боли и беды», — отметил Толмачев.

Уважительное отношение к старшим укоренено и в культурах многих народов, чьи представители приезжают в Россию, напомнил депутат. Поэтому, по его мысли, привлечение к шефству над пожилыми, по его мнению, поможет в социализации и станет «мостиком между культурами».

Среди других активностей для иностранных волонтеров Толмачев в качестве примера назвал занятость в сфере заботы об историческом наследии, а также помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

В последнее время российские власти последовательно реализуют меры, направленные на ужесточение миграционной политики. По данным МВД, с октября 2023 года было принято более 4,5 тыс. решений о прекращении гражданства РФ. Кроме того, согласно принятому Госдумой законопроекту резко вырастут пошлины для мигрантов, в том числе за оформление ВНЖ.