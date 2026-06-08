Передовые сухопутные войска НАТО будут созданы в Финляндии в субботу, 13 июня. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление министра обороны страны Антти Хяккянена.

Торжественная церемония создания подразделения FLF Finland состоится в шведском городе Боден, где дислоцирован батальон численностью 600 человек. Оттуда шведские военные при необходимости смогут быстро добраться до Финляндии.

В задачи подразделения будет входить регулярное проведение учений и операций в северной части финской территории. В перспективе батальон станет многонациональным — к нему должны присоединиться военнослужащие из Великобритании, Франции, Италии, Дании и Исландии.

Глава финского оборонного ведомства Антти Хяккянен назвал создание подразделения важной вехой в укреплении северного фланга Финляндии и всего альянса.

«Мы ставили перед собой цель создать передовые сухопутные силы НАТО в Финляндии. Мы продвигали эту цель на министерском уровне, среди военного руководства и в различных структурах альянса. И мы получили поддержку нашего предложения от стран-союзников», — отметил министр.

Создание FLF Finland означает, что шведская группа в Бодене и штаб в Рованиеми перейдут под командование Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Это событие станет важным шагом в укреплении обороноспособности северного региона и всего восточного фланга НАТО, подчеркнул Хяккянен.

Что такое FLF Finland

Forward Land Forces Finland (FLF Finland) — это передовые сухопутные силы НАТО, созданные на территории Финляндии и Швеции для усиления обороноспособности северного фланга альянса. Решение об их формировании было принято главами государств и правительств НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

FLF Finland были официально сформированы 6 июня 2026 года, церемония состоялась на шведской территории. Финляндию на мероприятии представлял постоянный секретарь Министерства обороны Янне Куусела.

Состав и структура

Ядро FLF Finland составляет шведская батальонная боевая группа численностью около 600 высококвалифицированных военнослужащих, дислоцированная в Бодене на севере Швеции. Эти военные относятся к Норрботтенскому полку — одному из старейших армейских подразделений Швеции с более чем трехсотлетней историей.

Операциями группы руководит многонациональный штабной элемент, расположенный в Рованиеми на севере Финляндии. Обе локации находятся примерно в 250 км друг от друга и образуют часть новой арктической оборонной инфраструктуры НАТО, известной как «Высокий Север».

С созданием FLF Finland шведская боевая группа и штаб в Рованиеми переходят под командование Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича. FLF Finland входит в зону ответственности Norfolk Joint Force Command, одного из трех объединенных командований альянса.

В перспективе планируется увеличить численность FLF Finland до уровня бригады. Учения по наращиванию группировки с батальонного до бригадного уровня будут проводиться на регулярной основе. Министр обороны Швеции Паль Йонсон также упомянул, что при необходимости численность шведского контингента может быть увеличена с 600 до 1,2 тысячи человек.

В разработке FLF Finland помимо Финляндии и Швеции участвуют Великобритания, Франция, Италия, Дания и Исландия. Норвегия также выразила заинтересованность в присоединении к силам. Швеция выступает в роли рамочной страны, то есть государства, которое возглавляет, организует и командует формированием.

Задачи и учения

Основная задача FLF Finland — усиление сдерживания и обороны НАТО в Арктическом регионе. Подразделение предназначено для действий в специфических географических и климатических условиях и для реагирования на конкретные угрозы.

В практическом плане это дает Верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе силы, специализирующиеся на арктических условиях, которые могут быть быстро развернуты для усиления безопасности Финляндии и соседних регионов.

Возможность быстрой переброски шведских сил из Бодена на финскую территорию была отработана в ходе учений НАТО «Холодный ответ 26», которые прошли в марте 2026 года. Шведская группа способна передислоцироваться в Финляндию в течение нескольких часов или дней.

В заявлении НАТО также подчеркивается, что FLF Finland предоставляет союзникам возможность отрабатывать ведение наземных боевых действий в арктических условиях.

Стратегическое значение

FLF Finland стала девятой многонациональной боевой группой передовых сухопутных сил НАТО. Восемь аналогичных формирований уже развернуты вдоль восточного фланга альянса — от Эстонии на севере до Румынии на юге. FLF Finland расширяет это присутствие на Арктический регион.

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Гринкевич отметил, что восточный фланг альянса «является одним из самых стратегически важных и сложных с точки зрения окружающей среды районов в мире», а FLF Finland поможет обеспечить безопасность Арктики и Высокого Севера, «учитывая военную активность России и растущий интерес к этому региону со стороны Китая».