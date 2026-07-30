Авиакомпания «Ижавиа» приостановила продажу билетов на рейсы с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта перевозчика.

Последние билеты, доступные для покупки на сайте, датированы 30 и 31 июля. При выборе дат перелета на август и позже окно сайта остается пустым, хотя технически некоторые рейсы на сентябрь и октябрь в системе присутствуют.

Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта перевозчика «Ижавиа», когда та не смогла устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов, выявленные в ходе проверки.

После аннулирования сертификата компания лишится права выполнять коммерческие авиаперевозки, а сам сертификат восстановлению не подлежит. Официально Росавиация, правительство Удмуртии и сама авиакомпания эту информацию пока не комментировали.

В официальной группе авиакомпании в соцсети «ВКонтакте» появилось множество комментариев от клиентов, уже купивших билеты на август.

«Дайте официальные комментарии относительно сертификата Росавиации. Люди, купившие билеты, находятся в неведении», — написала Анна А.

Пользовательница Наталья М. поинтересовалась, должна ли она теперь сдавать купленные на 21 августа билеты до Петербурга и приобретать их у другого перевозчика — или компания все же выполнит перевозку по уже проданным билетам.

Некий Егор Д. в комментариях рассказал, что звонил в справочную службу авиакомпании, где ему сообщили об ожидании ответа от Росавиации. По его словам, даже сотрудники не знают, что будет после 1 августа — проверка или восстановление сертификата.

Алексей П. отметил, что рейсы из Ижевска с вылетом после 1 августа поставила авиакомпания S7, а «Аэрофлот» увеличил частоту перелетов в этот город и обратно. Кроме того, по словам пользователя, в продаже уже есть билеты других перевозчиков в Москву. Мужчина также утверждает, что «Ижавиа» позволяет возвращать билеты на сайте без удержаний, хотя обычно это стоило 500 рублей.

В конце апреля Росавиация уже ограничивала действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. Тогда ведомство сообщало, что проверка выявила нарушения, связанные с техническим обслуживанием воздушных судов и системой управления безопасностью полетов.

Гендиректор авиакомпании Александр Синельников заявлял, что перевозчик подготовил и согласовал с Росавиацией план устранения замечаний. Однако этого оказалось недостаточно.

В дальнейшем «Ижавиа» может быть продана как юридическое лицо для получения нового сертификата. Самолеты компании при этом могут быть реализованы отдельно.

АО «Ижавиа» включает в себя авиакомпанию, аэропорт Ижевска, туроператора и турагентство. Авиаперевозчик обеспечивал регулярное авиасообщение Удмуртии с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Сочи, Калининградом, а также обслуживал проданные туроператором путевки по региону, стране и миру. Компания на 100% принадлежит Удмуртской Республике, доля АО «Ижавиа» в капитале аэропорта Ижевска составляет 99,5%. Авиакомпания закрыла 2025 год с чистой прибылью 1,67 млрд рублей — это на 160% выше, чем в 2024 году. Выручка составила 6,8 млрд рублей, на 9,6% превысив показатель годом ранее. Чистые активы перевозчика составляют примерно 3,7 млрд рублей.

Правительство Удмуртии еще весной приступило к подготовке приватизации АО «Ижавиа» и международного аэропорта Ижевска. Решение о включении перевозчика и аэрогавани в прогнозный план приватизации было принято в середине апреля, после чего Госсовет республики одобрил этот план.

Руководство региона пояснило, что намерено привлечь крупные инвестиции, которые позволят вывести предприятие на новый уровень, а вырученные от продажи средства направить на социальные нужды республики — ЖКХ, дороги и социальные объекты.

Ушедший вчера в отставку глава Удмуртии Александр Бречалов объяснял планируемую продажу необходимостью привлечения инвестора для дальнейшего развития авиакомпании, в том числе для обновления парка воздушных судов. Для закупки новых самолетов — от шести до восьми МС-21 — необходимы по меньшей мере 30 млрд рублей, которые невозможно выделить из бюджета республики, пояснял он.

«Все будет абсолютно прозрачно, абсолютно открыто, максимально публично. У нас есть идея, не знаю, на “Авито” выставить. Почему бы и нет?» — говорил Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

В рамках подготовки к приватизации был объявлен тендер на оценку здания, транспорта, оборудования и сооружений аэровокзала. Его выиграло московское ООО «Инари Инвест Групп».

Осенью 2025 года в аэропорту Ижевска был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал: объем инвестиций в объект превысил 4,3 млрд рублей. Парк компании состоит из шести самолетов — четырех Як-42 и двух Boeing 737-800; «Ижавиа» выполняет рейсы в 15 городов России, сочетая регулярные и чартерные перевозки пассажиров, почты и грузов.

Бречалов говорил, что три крупнейших российских оператора аэропортов проявили заинтересованность к объекту. Среди коммерческих компаний, управляющих аэропортовыми комплексами, называли «Новапорт Холдинг», «Аэропорты Регионов», «Аэродинамика».

Власти республики видят в качестве идеального варианта покупку авиакомпании и аэропорта одним стратегическим инвестором. Продажа активов по отдельности также рассматривается как приемлемый вариант. Сделку планируют провести до конца года, предварительно оценив имущества и организовав торги.