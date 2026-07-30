Пропавшая в Белграде во время туристической поездки жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова в последний раз выходила на связь в ночь на 25 июля. Об этом 360.ru рассказала ее мать Юлия.

По ее словам, в 23:20 дочь написала, что гуляет с подругами, к которым приехала в Сербию. Девушка добавила, что у нее все хорошо, и пообещала позвонить на следующий день, но после этого на связь больше не выходила.

Мать пропавшей рассказала, что Туркова сняла в Белграде апартаменты на неделю, однако за вещами так и не вернулась. Подруги девушки подали заявление в полицию.

«Сегодня у них появились какие-то наводки, ночью по домам ходили, осматривали», — добавила собеседница 360.ru.

Она добавила, что сама также обратилась в полицию в России. По ее словам, в Белграде ей сообщили, что без заявления от Интерпола у местных органов «связаны руки».

«Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», — сказала мать девушки.

Местное издание Telegraf пишет, что 28-летняя Туркова пропала 25 июля в белградской общине Палилула. По данным газеты, она собиралась пойти в ночной клуб, однако неизвестно, добралась ли туда.

Пресс-служба посольства России в Сербии сообщила, что обращение от близких пропавшей поступило вечером 29 июля. В дипмиссии заявили, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами республики и следят за развитием ситуации.