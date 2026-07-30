Жительница Ростова-на-Дону через суд добилась компенсации от управляющей компании за автомобиль, поврежденный во время шторма. Об этом пишет «КП — Ростов-на-Дону».

По данным издания, женщина оставила свою Toyota у подъезда в день, когда на улице был ливень и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Во время непогоды с крыши дома обрушился фрагмент вентиляционной конструкции: после удара о газовую трубу осколки упали на машину.

У автомобиля были повреждены капот, бампер, лобовое стекло и левая фара. Независимый эксперт оценил стоимость ремонта более чем в 111 тыс. рублей, однако управляющая компания отказалась возмещать ущерб.

Коммунальщики настаивали, что виноват интернет-провайдер: по их версии, тяжелый кабель был закреплен на кладке вентиляции с нарушениями, а порывы ветра расшатали конструкцию.

Судебные эксперты подтвердили, что кабель действительно был смонтирован с нарушениями, но одновременно указали на аварийное состояние вытяжки. По их оценке, износ конструкции составлял 80%, а раствор в кладке буквально рассыпался. Кроме того, в ней использовался фрагмент бетона вместо кирпича.

Суд пришел к выводу, что ответственность за состояние общего имущества дома несет управляющая компания. При этом сумму возмещения за ремонт снизили до 40 тыс. рублей: трасологическая экспертиза показала, что часть царапин на правой двери и зеркале появилась еще до происшествия. Кроме того, суд взыскал 15 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также штраф и расходы на экспертизу. Общая сумма выплат составила почти 90 тыс. рублей.

В разговоре с изданием юрист Евгений Колесников посоветовал автомобилистам, оказавшимся в схожей ситуации, не трогать автомобиль до приезда участкового и сразу зафиксировать последствия на фото и видео.

«В кадр должны попасть номера машины, сам упавший предмет и дом с табличкой адреса. Постарайтесь найти двух или трех свидетелей и возьмите их контакты», — уточнил он.

После составления протокола нужно определить ответственного за содержание территории: во дворе это, как правило, управляющая компания или ТСЖ, на уличной территории — администрация района. Затем следует пригласить независимого эксперта для оценки ущерба — тот должен осмотреть автомобиль в присутствии представителей УК или чиновников.