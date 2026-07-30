При охоте на мамонтов первобытные люди, как правило, предпочитали выбирать самок. Об этом свидетельствует геномный анализ сотен костей животных, останки которых найдены на различных археологических памятниках по всей Евразии. Исследование европейских ученых в соавторстве с российскими коллегами опубликовано в журнале Current Biology.

На территории Евразии ученым известно множество мест, где найдены массовые скопления костей мамонтов — от десятков до сотен скелетов. Происхождение этих скоплений может быть разным. Некоторые могут быть связаны с массовой гибелью животных, попавших в природные ловушки, другие — с убийством и разделкой животных после охоты.

Мамонты играли важную роль в жизни человеческих обществ ледникового периода, обеспечивая людей едой, жиром, костями для строительства и бивнями для производства инструментов и предметов искусства.

Международная группа ученых с участием представителей российских научных организаций решила изучить половой состав мамонтов, кости которых были обнаружены в тех или иных скоплениях.

«Споры о том, какие скопления костей формировались естественным путем, а какие — в результате охоты на них человека, продолжаются десятилетиями. Сравнение генетического соотношения полов сотен мамонтов в естественных условиях и тех, что найдены в археологических контекстах, дает нам возможность заключить, что человеческая активность была основным фактором формирования этих скоплений костей», — пояснил соавтор исследования Дэвид Диес дель Молино.

Ученые провели массовый геномный анализ 521 шерстистого мамонта, чьи останки были найдены в различных районах Евразии и Северной Америки. В исследовании изучили 11 археологических памятников со скоплениями костей мамонтов возрастом 20—30 тыс. лет. Анализ показал разительное отличие в половом составе мамонтов в зависимости от того, где были обнаружены их останки.

Оказалось, что одиночные изолированные останки, найденные в естественных условиях, чаще всего принадлежали самцам — 66% против 34% самок. Это соответствует высказанным ранее предположениям о том, что самцы мамонтов в силу особенностей поведения чаще рисковали жизнью.

«Это заставляло их чаще попадать в места осадконакопления, такие как естественные ловушки или области схода оползней, где кости сохраняются лучше всего», — говорится в исследовании.

Напротив, кости из мест массовых скоплений принадлежали преимущественно самкам — 70% против 30% самцов.

«Нам известно, что охотники верхнего палеолита иногда охотились на мамонтов непосредственно, о чем свидетельствуют наконечники стрел, застрявшие в костях мамонтов. Кроме того, они также могли разделывать мясо со скелетов», — пояснил археолог из Института систематики и эволюции животных Академии наук Польши Ярослав Вильчинский.

«И хотя было бы соблазнительно считать, что охотники выбирали самок, поскольку они меньше взрослых самцов, реальность могла оказаться сложнее. Если мамонты вели себя как современные слоны, то самки, жившие в матриархальных стадах, могли иметь защитные групповые механизмы, делавшие встречи со стадом столь же или даже более рискованными. Другое объяснение заключается в том, что руководимые самками стада передвигались по ландшафту более предсказуемым образом, чем одинокие самцы. Это означало, что охотники-собиратели верхнего палеолита могли просто чаще с ними сталкиваться», — считает автор исследования Ханна Мутс.

«Кроме того, самки, которые ходят с теленком, могли быть менее мобильны и потому представляли собой более простые цели», — говорится в исследовании.