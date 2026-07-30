Премьер Армении Никол Пашинян упрекнул президента Беларуси Александра Лукашенко за сказанные им в 2024 году слова о том, что «армяне никому не нужны», кроме России и ее партнеров на постсоветском пространстве. Он вспомнил об этом, рассуждая о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), передают Panorama.am и «Интерфакс».

«Почему в качестве предпосылки постоянно исходят из того, что мы — „плохой партнер“? Кому и что плохого сделала Республика Армения, что президент Беларуси заявил: „Да кому нужна Армения?“ Как можно так говорить про суверенную страну?» — возмутился Пашинян.

Он высказал убеждение, что Армения «нужна Китаю, США, ЕС, Ирану, Грузии, Франции, Польше, Германии, Великобритании» — так же, как и все эти партнеры нужны самой Армении.

Пашинян напомнил, что Армения подписала документы о стратегическом партнерстве с КНР, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и множеством других стран. Такого количества партнеров у нее раньше не было, отметил он.

«Россия видит проблему именно в этом: либо отношения должны быть эксклюзивными, либо отношений быть не должно. Мы не принимаем такой подход», — сказал глава армянского правительства.

В августе 2024 года Лукашенко раскритиковал политический курс Еревана в интервью журналисту и депутату Госдумы Евгению Попову на телеканале «Россия». Он тогда противопоставил Беларусь другим постсоветским государствам, которые начинают «юлить» и «от России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать».

«Вы видите и политику <…> Армении. Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

В мае нынешнего года, незадолго до парламентских выборов в Армении, белорусский лидер обвинил Пашиняна в том, что он «врет своим людям», обещая им экономические выгоды от сближения с ЕС. Он указал, что один только газ будет стоить республике в 5—6 раз дороже российского.

«Мы понимаем, что игра тут политическая. <…> Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза», — заявил Лукашенко (цитата по видео в канале «Пул Первого»).