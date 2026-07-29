Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову — советника министра сельского хозяйства РФ. Прежний руководитель республики Александр Бречалов подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию, следует из указа на сайте Кремля.

Абрамова стала третьей женщиной во главе российского региона, отмечает ТАСС. Ненецким автономным округом руководит Ирина Гехт, Еврейской автономной областью — Мария Костюк.

Путин принял Абрамову в Кремле, где в личной беседе предложил возглавить Удмуртию и пожелал успехов на новом посту. Он отметил, что Абрамова родилась в республике и практически все время там работала, став и.о. председателя местного правительства.

Президент сказал, что Бречалов «много сделал за последние годы для развития экономики республики».

«Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса у нас, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» — спросил глава государства.

Абрамова согласилась, что для нее это «большой, серьезный вызов и огромная ответственность». Она поблагодарила Путина за то, что он видит в ней такие возможности.

«И, конечно же, команда, которая уже сформирована в республике, то, что было сделано, она безусловно позволит бесшовно дальше идти в развитии», — сказала Абрамова.

Бречалов возглавлял регион с 2017 года. На этом посту он проработал 9 лет и почти 4 месяца. На сайте главы и правительства Удмуртии говорится, что он подал в отставку в связи с переходом на другую работу.

Абрамова, получившая образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), вернулась в республику и работала техником Сарапульского комбината хлебопродуктов, затем в Сарапульском аграрно-экономическом колледже, агропромышленной компании «Удмуртия», предприятиях «Комос Групп» и «Русская Нива».

В 2018 году она возглавила министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, в 2020 году стала вице-премьером, а в 2023-м — первым вице-премьером правительства республики.

В 2024 году с июля по сентябрь Абрамова исполняла обязанности главы регионального правительства. В октябре того же года перешла на должность советника главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.