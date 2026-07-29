В Москве и Подмосковье после сильных дождей ожидается краткое похолодание, а затем — новый циклон, грозы и возвращение жары к началу августа. Об этом RTVI рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, накануне через столичный регион проходили атмосферные фронты с запада, из-за чего в Подмосковье местами выпало около 30% и более от месячной нормы осадков. Паршина добавила, что 29 июля в центре столицы температура поднималась почти до 30 градусов.

«Сегодня атмосферный фронт ушел на восток и оставил Москву в более прохладном воздухе, поэтому местами кратковременные дожди будут продолжаться, а температура заметно снизится и будет днем всего 17-19 градусов», — сказала синоптик.

30 июля, по ее прогнозу, над Московской областью установится новый циклон. «Ночью ожидаем дождь, местами сильный, температура около 15 градусов тепла. А днем 30 июля дождь кратковременный, в отдельных районах гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Температура пойдет на повышение, 20—22 градуса», — отметила Паршина.

Затем погода, по ее данным, начнет улучшаться.

«31 июля погода заметно наладится, без осадков, только на востоке области небольшой дождь, и днем уже достаточно тепло, около 25 градусов. В первый день августа вообще жаркая погода — 28-30°C, переменная облачность и без осадков», — сказала синоптик.

Жара сохранится и в выходные. По словам собеседницы RTVI, 2 августа местами возможен небольшой дождь, а температура повысится до 26-31 градуса.