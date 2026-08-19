Израильские власти активно готовятся к большим христианским праздникам — Крещению и Воскресению Господню: в 2030-м и 2033 году, соответственно, будет отмечаться 2000-летие этих событий евангельской истории. Как рассказал в специальном интервью RTVI посол России в Израиле Анатолий Викторов, об этом его проинформировал спецпосланник израильского МИД по связям с христианским миром Джордж Дик. По словам российского дипломата, в стране также признают проблему «поведения радикальных иудейских элементов в отношении христиан» и обещают принять меры.

Анатолий Викторов рассказал, что встречался с Джорджем Диком 10 июня. Его пост — новый в израильском дипведомстве.

«Мы расцениваем такое назначение положительно. Это говорит о том, что в израильском руководстве, в Министерстве иностранных дел, в частности, готовы не только на словах, но и на деле содействовать межнациональному согласию, межрелигиозному диалогу, учитывать настроения, потребности и проблемы христианской и в том числе православной общины. Это шаг очень позитивный», — поделился посол с RTVI.

Анатолий Викторов подтвердил, что был знаком с Джоном Диком еще раньше. Это израильский дипломат арабо-христианского происхождения, выходец из православной общины Яффо.

«Он сам инициативно информировал нас о том, что израильские власти активно готовятся к предстоящим в христианском мире важным датам — Крещение Господне, Воскресение Господне, в соответствующие годы будет отмечаться их 2000-летие (в 2030 году будет отмечаться 2000 лет Крещения, а в 2033 году — Воскресения. — Прим. RTVI)», — рассказал Анатолий Викторов.

По словам посла, он «сделал маленький экскурс в историю, ввел спецпосланника в курс дела, информировал об исторических, духовных и культурных связях России со Святой Землей, в частности — с Иерусалимом, чтобы мы лучше понимали друг друга».

«Есть проблемы деятельности и поведения радикальных иудейских элементов в отношении христиан — физические нападения, угрозы физической расправы. Случаются плевки в сторону христиан, камнями иногда бросают. Такие случаи, к сожалению, фиксируются. Они не то чтобы имеют массовый характер, но они есть. И мы договорились и с Джорджем Диком, и потом на встрече в полиции мне подтвердили, что все сообщения будут тщательно фиксироваться и расследоваться», — сообщил глава дипмиссии.

Как пояснил Анатолий Викторов, зачастую это совершают «несовершеннолетние или очень молодые люди» с «недостатком воспитания и образования».

«Но с израильскими властями есть понимание, что такие вещи надо пресекать и активно наказывать тех, кто совершает такие действия. Это позитивный сигнал и для многочисленной христианской общины в Израиле, включая православную», — заключил посол России.